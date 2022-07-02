TikTok憂被美國封殺 致函美議員保證用戶數據安全

根據多家外媒周五（1 日）報導，TikTok 在昨日給多名美國參議員的信中寫道，目前正在努力解決大眾對其數據共享做法的擔憂，盼能與美國當局達成協議，且該公司執行長周受資在信中稱，將與甲骨文 (ORCL-US)、博思管理顧問公司（Booz Allen Hamilton）合作，強化美國用戶的數據安全。

TikTok 也在信中承認，中國的員工可以讀取美國用戶數據，但會受制於一系列強大的網路安全控制系統，而且還需透過其位於美國的資安團隊授權批准協議。

TikTok 表示，在解決數據問題的同時，也希望能把美國受保護的數據從自己的系統中刪除，並將數據完全轉向位於美國甲骨文的雲端伺服器。

TikTok 在上月曾表示，已經將美國用戶的數據轉移至甲骨文伺服器上，但仍在使用美國與新加坡的數據中心進行資料備份。

其中一位收到信件的共和黨議員 Marsha Blackburn 同日表示，這封信說明了為何 TikTok 高層為何需要在議員面前作證，並解釋其與中國共產黨的關係。

Blackburn 表示，TikTok 的回應證實美國的擔心是有依據的，並稱 TikTok 從一開始就應該全盤托出，但卻不願公開，美國民眾必須知道自己的個人資料是否掌握在共產黨手上。

Cowen 分析師 Paul Gallant 表示，TikTok 給參議員的信，以及美國聯邦通信委員會（FCC）的壓力「增加 TikTok 在美國的政治曝光率」。Gallant 認為，雖然與美國當局達成協議的比全面封殺的可能性高，但仍把全面封殺的機率從 10% 提升至 35%。