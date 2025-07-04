鉅亨網記者陳于晴 台北 2025-07-04 18:14

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中央銀行今 (4) 日公布 6 月底我國外匯存底金額為 5984.32 億美元，再創歷史新高，較上月底增加 54.84 億美元。央行外匯局長蔡炯民表示，6 月進場調節力道已較 5 月放緩許多，但 6 月底預期心理又轉強，主要受到二個原因影響，包括 Fed 官員提及 7 月降息可能性及貿易談判報捷激勵股市信心，整體匯市大致趨穩，只是盤中偶爾供需失衡，後續仍要持續觀察國際美元走勢。

6月外匯存底續創高 外匯局長：調節力道比5月小 匯市供需趨穩。(圖：shutterstock)

關於 6 月外匯存底變動，蔡炯民說主要因素有三：一、外匯存底投資運用收益；二、主要貨幣對美元之匯率變動；三、央行為維持外匯市場秩序進場調節。

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觀察 6 月份主要貨幣變動，歐元升值 4.13%，英鎊升值 2.05%，加幣升值 1.25%，澳幣升值 1.68%，日元升值 1.05%，瑞士法郎升值 4.1%，人民幣也升 0.47%，新台幣升值 2.72%，而美元指數 (DXY) 下跌 2.47%。

比較其他國家外匯存底方面，南韓 6 月底來到 3850 億美元，較上月底增加 53 億美元；印度 (到 6/20) 5891 億美元，較上月增加 49 億美元；中國大陸截至 5 月底為 3 兆 2853 億美元，月增 36 億美元；日本截至 5 月底為 1 兆 1212 億美元，月增 5 億美元。

此外，2025 年 6 月底，外資持有國內股票及債券按當日市價計算，連同其新臺幣存款餘額共折計 8777 億美元，約當外匯存底 147%。

蔡炯民指出，6 月進場調節力道比 5 月小很多，6 月上旬至中旬，供需相對平穩，預期心理比較弱一點，不過，6 月下旬預期心理又轉強，可從二個面向來分析，首先是受到美國經濟數據不如預期、聯準會官員喊話 7 月不排除降息等消息影響，導致美元進一步走弱，當時 10 年期美債殖利率來到 4.2%；其次，美國關稅談判傳出進展，稅率衝擊降低提振股市，歐美股市走高，外資也擴大匯入帶動台幣升值。

關於 6/30 新台幣重貶超過 7 角的調節動作，央行有何考量？蔡炯民回應，台灣是採管理浮動匯率制度，會去觀察台幣跟其他貨幣的變動情形，「我們最關心的是名目有效匯率與實質有效匯率的變動」，尤其實質有效匯率升貶幅會牽動廠商競爭力，希望每月、每季都有合理的升貶值幅度。