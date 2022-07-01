日圓重貶 日本iPhone、iPad罕見漲價 最多調高25%

蘋果公司 (AAPL-US) 周四（30 日）罕見調漲日本 iPhone、iPad 售價，最高上調 25%，凸顯日圓兌美元匯價重貶至 24 年谷底的衝擊。

蘋果日本官網顯示，旗下行動裝置的價格最高調漲 25%，最便宜機種 iPhone SE（64 GB），從 57,800 日圓調高至 62,800 日圓（459 美元），128 GB 的 iPhone 13 Pro，也從 122,800 日圓漲至 144,800 日圓（1,060 美元）。

日本官網並顯示，iPad 與 iPad Air 的售價各調高 10,000 日圓。

值得注意的是，蘋果並未等到秋季推出 iPhone 14 後，才調整日本 iPhone 售價，這意味 iPhone 14 上市時價格可能會比 iPhone 13 貴。

蘋果加入朝日集團控股、Lawson 等零售品牌的行列，這些品牌正提高日本的消費者價格，以因應生產成本飆升、日圓狂貶。而蘋果的舉動，可能預告其他消費電子產品製造商也會漲價。

上月日圓兌美元匯價貶至 24 年新低，在日本央行按兵不動與美國聯準會（Fed）大幅升息的情況下，日圓成為今年表現最差的 G-10 貨幣，投機者也加碼押注最終日本央行不得不調整寬鬆貨幣政策。

由於勞工薪資漲不動，多年來日本零售商一直不願漲價，擔心會嚇跑習慣多年通貨緊縮的消費者。如今局勢開始出現變化，從啤酒、醬油、炸雞塊到漢堡，隨著企業將成本轉嫁給消費者，已出現萬物齊漲跡象。