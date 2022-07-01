台積電市值跌破12兆元 本周蒸發8557億元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 今 (1) 日股價持續破底，開低走低，一路下殺、大跌近半根停板，收在 453.5 元，探近 1 年 8 個月來新低，單日市值大幅縮水 5834 億元，滑落至 11.75 兆元，跌破 12 兆元大關，本周市值累計蒸發 8557 億元。

近期半導體產業雜音紛沓而至，而台積電擁先進製程技術優勢護體，先前外資報告大多力挺，樂觀看待後市展望。

不過，近期台積電利空頻傳，傳出遭三大客戶調整訂單，除蘋果新機出貨目標下調外，超微 (AMD-US) 也調整 7/6 奈米製程投片量，輝達 (NVDA-TW) 傳將延後拉貨，訂單動能降溫，為前景增添雜音。

另外，三星電子昨日宣布，成為首家導入 GAA(環繞閘極技術) 量產 3 奈米的公司，與台積電 (2330-TW)(TSM-US) 在先進製程上的競爭趨於白熱化。

不過，業界指出，GAA 架構技術複雜、價格相對高昂，台積電採用 FinFET 技術量產 3 奈米將較具競爭力，且從客戶關係、生態系等各面向來看，三星短期內要超車台積電，恐怕沒有那麼容易。

台積電股價 5 月 31 日衝至波段新高 560 元後，受外資資金撤逃影響，6 月以來股價跌跌不休，單月市值蒸發 2.17 兆元。昨 (6 月 30) 日更遭外資大砍 1.1 萬張，連三賣、共賣超逾 1.5 萬張。