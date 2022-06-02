讓臉書成為科技巨擘的功臣 Meta營運長桑柏格將下台

Meta Platforms 營運長桑柏格 (Sheryl Sandberg) 周三 (1 日) 在臉書發文表示，她將離開待了這家 14 年的公司。桑柏格和創辦人兼執行長祖克伯 (Mark Zuckerberg) 關係密切，是讓臉書從新創公司變成年營收破突千億美元科技巨擘的大功臣，下台消息使 Meta 股價應聲挫跌。

52 歲的桑柏格將在今年秋天正式卸下職務，但仍是 Meta 董事會成員，營運長一職屆時由臉書另一名 14 年老將 Javier Olivan 接任。Olivan 負責臉書成長策略多年，桑柏格先前暫時下台期間，就是由他代理。

桑柏格在 2008 年加入臉書後，把這家新創公司打造成眾所周知的科技巨擘，在臉書是重要性僅次於祖克伯的第二號人物，近年多次處理隱私和政策議題，助公司度過公關危機。

桑柏格也是暢銷書作家，2013 年曾出版《挺身而進》(Lean In)，獲時代雜誌、富比世雜誌選為最有影響力人物之一。

桑格柏下台的消息在美股尾盤發布後，Meta(FB-US) 股價跌幅擴大，終場收黑 2.58%，報每股 188.64 美元。

桑柏格受訪時表示，在 Meta 的時光是「一輩子的榮幸」，但希望接下來有更多時間從事慈善活動，包括推廣基金會。她用自己和已故丈夫名字為名，成立家庭基金會。

她在貼文中透露，自己一開始只打算在臉書做五年，沒想到一眨眼就過了 14 年，現在該是尋找人生下一個篇章的時候。

桑柏格和祖克伯有共事多年的革命情感。(圖: AFP)

祖克伯則在桑柏格貼文下方留言，表達感謝之意。他說：「一個時代的終結。我們共事這 14 年來，你打造我們的廣告事業、聘用優秀的人才、形塑內部管理文化，並教導我怎麼經營公司。我會懷念有你在的每一天，但更感激能有你這個一輩子的朋友。感謝你為我、我的家人、我們公司和全世界數億人所做的一切，你是耀眼的巨星。」

在男性為主的矽谷，桑柏格是少見的女性高階主管，在進入臉書前曾任 Google 副總裁，負責全球線上銷售和營運，更早之前曾在美國財政部、世界銀行工作過。