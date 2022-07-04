通膨來勢洶洶 買REITs正逢時

高通膨現象席捲而來，引發許多投資人關注，擔憂購買力減少、央行升息、財富被收割等等，該如何守住自己的資產呢？根據過去經驗顯示，通膨期間，相較於其他資產，REITs 擁有長期現金流優勢，且表現相對穩健，可以考慮納入資產配置中。

近年受到新冠肺炎疫情影響，各國央行大舉量化寬鬆、供應鏈斷鏈、原物料飆漲，均推升了高通膨，加上今年俄烏戰爭開打，更讓原已高居不下的通膨雪上加霜，經濟成長甚至出現隱憂。根據美銀美林經理人最新調查顯示，8 成經理人憂心停滯性通膨將來臨。因此，面對猛如虎的高通膨威脅，投資人該如何尋求安全標的，讓身家得以保值增值呢？

REITs(不動產投資信託) 是不錯選擇！因為 REITs 多半具有較長的合約，擁有穩健的長期現金流，使其得以於通膨期間表現依然佳，可以從下列兩項數據獲得佐證。

根據富邦投信分析，首先是通膨期間，彭博美國 REITs 指數表現正面：美國聯準會設定每年核心 CPI(排除食品與能源價格) 目標控制在 2% 以下，一旦超過 2%，便是屬於相對高通膨期間。而根據彭博資料顯示，近 26 年來，通膨逾 2% 期間，美國 REITs 指數皆出現波段上漲現象。主因是通膨延續短則 1 年，長則 3、4 年，都給予不動產業者調漲租金反映通膨的時間，因此投資人選擇在通膨初期進行買進，推高了彭博美國 REITs 指數的股價。

資料來源：Bloomberg；資料日期：1993-2022.05

其次是通膨上升期間，美國 REITs 指數表現優於大盤：高盛統計美國過去 10 年通膨變化期間，通膨高於 3% 時，美國 REITs 指數表現正向，甚至優於標普 500 指數。以 2021 年來說，CPI 年增率為 4.7%，美國 REITs 指數報酬率 44.7%，遠優於標普 500 指數 28.2%。

根據高盛統計，過去 10 年的美國通膨變化期間，在通膨高於 3% 時，美國 REITs 表現正向，甚至優於標普 500 指數。

投資 REITs 就宛如擁有實質資產，收益是來自於租金，國內已有不少相關金融商品可供選擇，該如何挑選呢？可以掌握三大原則。

一、標的是否多元化：REITs 是屬於實質資產的一種，故不少 REITs 相關商品僅以房地產為主，但也有商品將房地產 REITs 及基礎建設等兩大類實質資產均納入投資組合，以享有多元化實質資產所帶來的租金收益。

二、佈局是否全球化：在歐美市場，有各種類型實質資產，透過上市 REITs 或以公司形式經營。因此，布局最好能夠全球化，以掌握各地區商機，並且分散投資風險。

三、投資門檻是否親民：隨著理財意識逐漸崛起，許多投資小白或小資族開始加入投資大軍，然而因為經濟條件有限，可用資金不多。若能選擇投資門檻較低的商品，較能輕鬆入手，負擔也不會過重，更能夠持續定期定額投資。

綜觀目前國內，富邦入息 REITs+(00908) 正符合此三大特質，它是台灣目前唯一一檔跨國型 REITs ETF，聚焦全球 16 國息收資產；而且所追蹤的「全球入息不動產與基礎建設指數」，成分股中涵蓋不動產及基礎建設等兩大類實質資產，包括商辦、零售、酒店、電影院、度假中心等房地產 REITs，以及鐵公路、港口、手機無線基地台等基礎建設。重要的是，投資門檻低，入手價只要 1 萬多元，小資族、社會新鮮人都買得起。

富邦入息 REITs + 經理人蘇筱婷建議，在通膨有感的年代，投資人不妨可以將具有穩健租金收益的 REITs 納入資產配置中，因應高通膨年代的來臨。