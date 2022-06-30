IKKA-KY百分百收購日本Sol-plus 拓電動車供應鏈版圖

IKKA-KY(2250-TW) 於今 (30) 日召開董事會，通過以現金和股份交換方式取得 Sol-Plus 及其旗下日本和泰國子公司 100% 股權，將藉此發展更緊密的合作關係，拓展電動車供應鏈版圖。

IKKA 說明，本收購案收購總價格約 3 億元，IKKA 預計增發新股不超過 2,105,408 股，普通股換股比率為每 1 股 IKKA 普通股交換 SolPlus 2.1611 股，收購交割基準日暫定為 9 月 1 日，收購案完成後，SolPlus 將成為 IKKA 百分之百持股子公司。

Sol-plus 主要產品原為車用影音塑膠零組件，客戶為日本一線車用影音和電子大廠，如 Sony、Denso-ten 等，近年成功開發電動車馬達相關塑膠零組件，並打入日系品牌電動車系供應鏈，生產基地位於日本和泰國。

IKKA 主要業務為自動駕駛 (ADAS) 和電動車輕量化等相關車用零組件，汽車業務比重超過 60%，產品供應給日本汽車 Tier1 供應鏈，如住友電裝、愛信集團等，最終銷售給日本三大車廠，其中豐田超過半數以上，而主力明星產品是與愛信集團合作的 EPB 電子手 (駐) 煞車系統。

IKKA 看好，隨著 Sol-plus 開發電動車馬達，搭配後續 IKKA 挹注資源，將可加強發展車用輕量化機構件、車用電子和電裝領域，對電動車布局將具更大競爭力，尤其泰國是日系汽車品牌生產重鎮， Sol-plus 的泰國工廠可更完善 IKKA 的東南亞布局，在後續電動車供應鏈上也占地利之便，並達成產品互補效果。

展望後市，IKKA 認為，隨著車用晶片荒逐漸緩解，下半年汽車產業可望擺脫低潮，目前正規劃在日本名古屋設立第三個日本工廠，加速擴大電動車相關零組件供應。