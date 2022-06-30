東洋新總座談展望 三大動能營運逐年成長

東洋 (4105-TW) 今 (30) 日舉行線上法說，新任總經理侯靜蘭首次對外談及公司展望，看好既有三大領域穩定成長外，下半年會再認列里程碑金，明年會有膽道癌、麻醉藥等新產品在國內外上市，預期今年營運會優於去年，明年再成長。

侯靜蘭表示，流感疫苗為今年主要成長動能，今年公費流感疫苗數量達 113 萬劑，年增 27%，近期取得衛福部新適應症，該流感疫苗適用 6 歲以上，因此今年自費流感數量提升至 20 多萬劑，明年則規劃推出佐劑流感疫苗。

東洋去年里程碑金收入約 1000-2000 萬元，侯靜蘭指出，困難學名藥抗黴藥 Lipo-AB 下半年完成查廠後，有望認列里程碑金，另外與德國藥廠共同開發的微脂體困難學名藥 Pegylipo，若臨床試驗順利收納首位受試者，也將認列里程碑金，預期今年里程碑金收入將大幅優於去年。

侯靜蘭補充，美國 FDA 有機會今年完成六堵查廠，期待查廠通過後可以成為國際大廠，並進一步跟國際大廠合作，能夠發展包括生物製劑等產品。

毛利率表現部分，財務長張國江表示，公司季節性變化不明顯，營收維持逐步上揚，另外，下半年流感疫苗雖然毛利率低於公司平均，不過費用率相對較低，因此對於整體營利率沒有太大差別，整體來看，還有里程碑金挹注，下半年毛利率將與上半年相當。

海外市場部分，侯靜蘭表示，目前以越南與泰國表現最佳，期望透過台灣等地商業模式複製到其他海外市場，同時自主研發與授權的新產品，也會在國內外上市。

侯靜蘭談起上任心得指出，東洋的核心能力就是可以提供完整產業鏈，從研發、生產、製造到銷售，尤其專注在三個核心領域包括癌症、重症和醫療保健，好處在於透過核心事業能有更深、更廣的布局，藉此有完整的產品線。

此外，東洋員工以客戶至上為原則，如何盡職完成客戶期待、符合客戶目標，也是東洋很好的部分，並在各產品線或是各領域都能滿足客戶期待。