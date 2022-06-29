〈台廠搶車用商機〉宣明智：一輛電動車使用300顆IC 台廠應結伴而行

SEMI(國際半導體產業協會) 今 (29) 日舉辦車用 IC Master 指南發布記者會，聯電 (2303-TW)(UMC-US) 榮譽副董宣明智表示，1 輛電動車未來將使用 200-300 顆 IC，較現在燃油車所需的 30-40 顆 IC 大幅成長，台廠應結伴而行，讓台灣半導體在全球扮演重要的角色。

宣明智坦言，過去一段時間以來，由於很多廠商與報導都在談論全球 IC 缺貨，但從晶圓代工廠角度來看，若碰到客戶爭取產能，勢必會詢問產品種類、產品週期以及量能等，若量能太小，甚至會心想這麼一點量何必承接。

對 IC 設計廠而言，若業者要推廣開發新產品，車廠也會詢問有無其他車廠使用過或是產品追蹤紀錄等，導致產品推廣受限，因此儘管台灣半導體是護國群山，但在未來電動車領域仍有很大的發展空間。

宣明智認為，台灣業者需要有一本資訊指南去告訴全球車廠，台灣有哪些業者、從事哪方面等，讓眾多台廠有一個與車廠溝通的平台，這也是想要出版車用 IC 指南這本書的主要原因。

宣明智補充，創新是台灣引以為傲的精神，效率則是台灣得天獨厚的條件，在瞬息萬變的電動車產業中，台灣產業效率可提供事半功倍的絕佳優勢，台廠應該在產業中聯手合作，共同造整合生態系，並在政府支持下前進世界盃。

政府代表包括經濟部長王美花、交通部次長祁文中都到場支持，並指出從去年全球車用晶片短缺下，各國紛紛向台廠求援來看，足以顯示台灣是全球可信賴的供應夥伴。