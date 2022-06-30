Stellantis示警 電動車不降價 車市恐崩潰

在歐盟成員國支持 2035 年前逐步停售燃油車後，歐洲汽車大廠 Stellantis 示警，若電動車不能變得更便宜，汽車產業注定要崩潰。

Stellantis 製造長 Arnaud Deboeuf 周三（29 日）說：「如果電動車不能變得更便宜，市場會崩潰，這是一大挑戰」，Stellantis 力拚 2030 年前電動車製造成本壓低 40%。

Stellantis 計劃自行生產部分零件，並要求供應商降價。

由於歐盟積極推動汽車產業放棄化石燃料，因此大多數製造商很可能不得不在十幾年內轉向生產電動車。

雖然 Stellantis 將遵守歐盟的決定，但執行長 Carlos Tavares 在周三表示，歐盟決策官員似乎不關心車廠是否有足夠原材料來支持此一轉變。

Tavares 認為，在 2024 年至 2027 年間，電動車對電池的需求更大，意味著西方的電池產量將「面臨風險」，但亞洲電池製造商將受惠。

目前，Stellantis 正在北美和歐洲興建五座大型電池工廠，目標是 2030 年前生產 400 GWh 的電池。Tavares 說，不排除買下礦山，以確保原料供應。

如今，電動車價格快速上漲。電動車大廠特斯拉 (TSLA-US) 本月不僅調漲美國市場所有車款售價，也將中國市場 Model Y 長續航版售價調高人民幣 1.9 萬元。

上次特斯拉大幅漲價是在 3 月，北美全系車型漲幅介於 1,000 美元至 5,000 美元，特斯拉並在一周內三度調高中國市場價格，國產 Model Y 長續航版年初售價為人民幣 34.79 萬，兩度上漲後，分別調高至 35.79 萬元和 37.59 萬元。