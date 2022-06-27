埃克森美孚CEO：石油、天然氣投資不足 是高油價主因

據報導，埃克森美孚 (XOM-US) 執行長 Darren Woods 表示，全球產業向可再生能源轉型，石油和天然氣產業投資不足，是導致目前油價上漲的主因，社會需要付出高昂代價。

據美國汽車協會 (AAA) 的數據，目前美國平均汽油價格接近 5 美元，為民眾帶來壓力。Woods 在接受採訪時表示，政府政策未能平衡當前市場對廉價能源的需求與降低排放的需求。

Woods 說，石油和天然氣產業投資不足，與目前油價上漲有關，呼籲繼續對碳進行定價，創造一個降低排放的市場激勵機制。

Woods 指出，除了影響依賴廉價能源的家庭外，石油和天然氣價格上漲已經促使歐洲消費者使用其他化石燃料，像是煤炭等，而不是使用可再生能源。

國際能源論壇 (IEF) 預估，在俄烏戰爭導致的通膨與價格波動下，今年全球石油投資支出將停滯不前，甚至下滑，下半年油價恐繼續走高，波動更加劇烈。

IEF 資料顯示，今年全球石油投資將連續第 3 年低於 2019 年的 4410 億美元。根據標普全球普氏 (S&P Global Platts) 與 IHS Markit 去年 12 月的報告，到了 2030 年，石油投資支出必須維持在每年 5250 億美元，才能滿足全球對原油和相關產品的需求。