公股挺都更危老重建 中正區「紀州樂章」兩年後變身新住宅大樓

公股挺都更危老重建，台灣金融聯合都市更新服務公司宣布，位於台北市中正區金門街的「紀州樂章」案今 (10) 日舉行開工動土儀式，重建後將使屋齡近 50 年的老公寓變身地上 9 層、地下 3 層的嶄新安全住宅大樓。

「台灣金融聯合都市更新服務公司」是由政府政策性成立的泛公股事業之一，專責協助國內都市更新與危老重建，今天舉行的「紀州樂章」是由金融都更公司、華南銀行、營造廠樹盛公司、建築師等共同舉行開工動土儀式。

位於台北市中正區金門街的「紀州樂章」案，緊鄰知名文化景點「紀州庵」，步行到古亭捷運站只要 10 分鐘，儘管座落地點佳，但因屋齡近 50 年的 3 層樓老舊公寓，鋼筋裸露情形嚴重，居住品質與安全疑慮堪憂，在金融都更公司協助下透過耐震、綠建築及無障礙設施等設計取得近 40% 的容積獎勵，完成重建後將搖身變成地上 9 層、地下 3 層的嶄新安全住宅大樓。

金融都更公司表示，「紀州樂章」是地主自行出資重建，由金融都更公司負責全案管理服務，華南銀行提供地主信託與融資。

參與重建的地主表示，當初有很多開發商、推動師來談危老重建，而選擇金融都更公司，除了看重其專業素質外，還有公股品牌背景與銀行團股東資源。

金融都更公司表示，「紀州樂章」重建計畫在 109 年 7 月獲准，110 年 4 月領得建造執照，111 年初完成老舊建物拆除作業，預計將在 113 年初完工。

今天開工現場氣氛熱烈，地主曾先生開心地提到「除了我們保留自住的房屋外，熱銷情況超過預期!」，讓與會所有團隊打了一劑強心劑，也共同承諾一定會盡全力為施工品質把關。

金融都更公司表示，除「紀州樂章」外，在台北市萬華、大安、信義、士林區及新北市板橋區還有數個案件進行中。