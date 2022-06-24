〈房產〉工業宅轉正後翻身 泰山金璽御品全台唯一身價上漲

工業宅爭議不斷，觀察全台唯一成功擺脫工業宅轉為一般住宅的社區就是新北市泰山區的金璽御品。實價登錄顯示，金璽御品今年有三筆交易，最新的一筆為四樓，總價 3140 萬，單價 40.6 萬元，原屋主是 2021 年以 2750 萬取得，等於一年左右的時間，身價漲了 390 萬。

觀察近年有歷次交易資料的還有去年交易的六樓戶，2016 年 2325 萬入手，於 2021 年 2650 賣出，單價 39.1 萬，五年間也增值 325 萬，顯示擺脫「工業宅」標籤後，身價有逐漸「回歸正常」住宅行情。

台灣房屋新莊幸福特許加盟店店長林志泓表示，「金璽御品」位於明志路三段，近捷運丹鳳站，和輔仁大學，和明志科大商圈範圍，地段條件不錯。它也是泰山唯一主打溫泉宅的大坪數社區，2012 年完工，屋齡至今 10 年，不過因為早年推案時仍為工業地，因此蓋好後五六年才完銷，加上政府打房，房價單坪一度從四字頭掉到 34 萬元，轉手者也多賠售。

不過 2020 年，建商以繳交回饋金的方式，申請變更地目成功，順利讓金璽御品扶正為一般住宅，社區近年待售的物件陸續出售，也讓身價逐漸回到四字頭。

台灣房屋集團趨勢中心執行長張旭嵐表示，工業地所蓋的大樓依照登記用途，僅能作為工廠或一般事務所之用，在銷售時建商多半以開放式隔間的毛胚交屋，因此如果自行隔間成住宅規格，便是違規使用，舉報就開罰。不過因為工業地取得成本略低，不少工業宅以低於周邊住宅行情 2-3 成銷售，因此還是會吸引部分預算低的購屋者冒險購入。

張旭嵐提醒，工業宅變更地目代價大，時間長，且不一定能夠成功，購屋時的貸款成數也比一般住宅低，僅約 6-7 成左右，且無法使用優惠貸款，而周邊可能仍是工業區，小環境條件仍不宜居，最麻煩的還是違規使用有連續開罰的問題，建議民眾購入前還是要三思。