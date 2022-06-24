〈房產〉新北土城預售屋建案熱銷 疫後房價大漲逾4成

疫情爆發資金潮，帶動預售屋價格上漲，房仲業者依據實價資料，統計新北市近幾年熱門重劃區的預售屋成交價發現，土城暫緩重劃區從 2019 年、疫情爆發前到今年，預售屋房價成長 40.8%，央北重劃區增加 28.8%，二重疏洪道重劃區增幅 21.8%，江翠北側重劃區增加 19.3%。

大家房屋企劃研究室副理郎美囡表示，熱門重劃區具有題材話題，可期許房價成長，近三年熱錢竄入不動產市場，買方追價意願高，而預售案付款具彈性、選擇眾多，備受買方青睞，因此預售屋價格成長顯著。

新北市土城暫緩重劃區自 2019 年以來預售屋房價漲勢不容小覷，預售成交均價從每坪 39.0 萬元攀升至每坪 54.9 萬元，今年甚至有預售屋成交價達到 6 字頭，成為越晚買越貴的代表之一。大家房屋土城海山店店長李忠政指出，土城暫緩重劃區的建案量體都不大，搭上房市熱潮能快速去化，其區域優勢在於離舊商圈近、生活採買便利，且位於捷運海山站及土城站中間，有交通利多，南側臨新北市立土城醫院，以重劃區而言生活機能佳，周邊土城工業區、新北地方法院及醫院的就業人口造就內需市場，因此自用買盤相當穩固，甚至有退休族為了就醫方便而購屋於此。

至於新北市其他三個重劃區房價成長也相當顯著，位於新北市新店區的央北重劃區 2019 年預售案成交均價每坪 53.9 萬元，今年逼近 7 字頭，均價約 69.4 萬元、增幅 28.8%，三重區的二重疏洪道重劃區 2019 年預售成交價 45.8 萬元，今年 55.8 萬元、增幅 21.8%，板橋區的江翠北側重劃區 2019 年 46.6 萬元，今年 55.6 萬元、增幅 19.3%。

郎美囡分析，預售案開價會參考周邊已開賣的建案價格，以及當時市況走向，若逢房市多頭，預售案價格將一案接一案向上拉抬，前兩年房市受資金潮挹注，建商信心大增，許多建案開賣後又漲價，之後又因全球缺工缺料、營建工料雙漲等話題，再次拉動開價，買方擔憂越晚買越貴，自動提高價格接受度，以至於熱門區域的預售案價格漲勢強勁。

住商不動產企劃研究室資深經理徐佳馨認為，內政部打炒房五重拳的平均地權條例修正草案，預期將於今年 9 月於立法院三讀通過，未來預售屋轉售不易，且央行今年連 2 季升息，並預告下半年仍有升息計畫，購屋貸款成本逐漸提高，因此投資性買盤逐漸縮減，今年市場將以剛性自用為主。