鉅亨美股雷達：市場關注經濟數據和鮑爾談話 傳特斯拉大裁Autopilot部門200人

美股重要看點：
美國今日將公布第一季 GDP 數據。另外，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將會在歐央行論壇發言。美國 10 年期公債殖利率來到 3.155%，美股期貨週三 (29 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.10%，標普 500 期貨跌 0.27%，那斯達克 100 期貨跌 0.34%。
紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 表達堅決以升息對抗通膨的意志，他接受訪問時說：「我們需要迅速行動，將討論 7 月會議調升 50 個基點 (2 碼) 還是 75 個基點 (3 碼)。」
舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 受訪時表示，很多人擔心 Fed 過於激進的行動會讓經濟陷入衰退，她則擔心若放任通膨升溫，反而阻礙和威脅美國的經濟擴張，因此 Fed 必須升息以冷卻需求。
威廉斯和戴莉兩人都預測，儘管失業率將從目前的 3.6% 稍微上升一些，但美國的勞動力市場仍強勁，經濟不會陷入衰退。
Fed 主席鮑爾將於美東時間上午 9 點在歐洲央行論壇上發表講話。鮑爾上周在參議院銀行委員會的證詞中承認，大幅升息可能使美國經濟陷入衰退，但重申 Fed 控制通膨的承諾。
摩根大通調降了對大型上市科技股、尤其是擁有線上廣告業務的公司的獲利預測，原因是宏觀經濟壓力、匯率問題和具體公司情況等。
摩根大通分析師安慕斯 (Doug Anmuth) 在報告中寫道，雖然互聯網產業繼續維持長期成長，但已較 2008-09 年成熟得多，抵擋宏觀大趨勢的能力「更加有限」。
美股前一交易日漲跌：
- 美股道瓊指數下跌 491.27 點，或 1.56%，收 30,946.99 點。
- 那斯達克指數下跌 343.01 點，或 2.98%，收 11,181.54 點。
- 標普 500 指數下跌 78.56 點，或 2.01%，收 3,821.55 點。
- 費城半導體指數下跌 71.40 點，或 2.63%，收 2,642.07 點。
今日重要總經數據：
- 美國第一季 GDP 季增率 (%)，預估 - 1.5，前值 - 1.5
重要個股動態：
1. 蘋果 (AAPL-US)
天風國際分析師郭明錤周二（28 日）在推特上發文表示，一份調查結果表明，蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗，意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G 數據機（Modem）晶片供應商。
郭明錤在推特上表示，由於目前蘋果的晶片無法取代高通，高通在 2023 年下半年與 2024 年上半年的營收與利潤都將超乎市場預期。
他也認為蘋果會繼續研發自家 5G 晶片，但等到蘋果成功並能取代高通時，高通的其他新業務應該也已經成長到足以顯著抵銷 5G 晶片帶來的負面影響。
2. 英特爾 (INTC-US)
外媒週二 (28 日) 引述供應鏈的消息指出，英特爾下半年訂單遠低預期，正考慮在第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。利空消息釋出後，英特爾 (INTC-US) 週二收黑 2.20% 至每股 37.78 美元，今年迄今跌幅高達 29.00%。
供應鏈消息人士透露，英特爾今年將第二度下調 Alder Lake 處理器的價格，通常英特爾是調降前一代處理器的價格，不過這波大幅調降包含第 12 代 Intel Core i5、i7 處理器的情況實屬罕見。
3. 特斯拉 (TSLA-US)
知情人士透露，特斯拉因關閉美國加州一處工廠，裁減自動輔助駕駛 (Autopilot) 團隊約 200 名員工，是這家電動車大廠近期裁員行動中規模較大的一次。週三盤前股價下跌 1.33%。
根據消息來源，被解雇的員工已在周二收到通知，他們隸屬於聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，負責分析與自駕輔助功能有關的顧客車輛資料。被裁員者有很多是資料註解 (data annotation) 方面的專家。