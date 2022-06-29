鉅亨美股雷達：市場關注經濟數據和鮑爾談話 傳特斯拉大裁Autopilot部門200人

美股重要看點：

美國今日將公布第一季 GDP 數據。另外，美聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 將會在歐央行論壇發言。美國 10 年期公債殖利率來到 3.155%，美股期貨週三 (29 日) 下滑，道瓊期貨跌 0.10%，標普 500 期貨跌 0.27%，那斯達克 100 期貨跌 0.34%。

紐約聯準銀總裁威廉斯 (John Williams) 表達堅決以升息對抗通膨的意志，他接受訪問時說：「我們需要迅速行動，將討論 7 月會議調升 50 個基點 (2 碼) 還是 75 個基點 (3 碼)。」

舊金山聯準銀總裁戴莉 (Mary Daly) 受訪時表示，很多人擔心 Fed 過於激進的行動會讓經濟陷入衰退，她則擔心若放任通膨升溫，反而阻礙和威脅美國的經濟擴張，因此 Fed 必須升息以冷卻需求。

威廉斯和戴莉兩人都預測，儘管失業率將從目前的 3.6% 稍微上升一些，但美國的勞動力市場仍強勁，經濟不會陷入衰退。

Fed 主席鮑爾將於美東時間上午 9 點在歐洲央行論壇上發表講話。鮑爾上周在參議院銀行委員會的證詞中承認，大幅升息可能使美國經濟陷入衰退，但重申 Fed 控制通膨的承諾。

摩根大通調降了對大型上市科技股、尤其是擁有線上廣告業務的公司的獲利預測，原因是宏觀經濟壓力、匯率問題和具體公司情況等。

摩根大通分析師安慕斯 (Doug Anmuth) 在報告中寫道，雖然互聯網產業繼續維持長期成長，但已較 2008-09 年成熟得多，抵擋宏觀大趨勢的能力「更加有限」。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國第一季 GDP 季增率 (%)，預估 - 1.5，前值 - 1.5

重要個股動態：

天風國際分析師郭明錤周二（28 日）在推特上發文表示，一份調查結果表明，蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗，意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G 數據機（Modem）晶片供應商。

郭明錤在推特上表示，由於目前蘋果的晶片無法取代高通，高通在 2023 年下半年與 2024 年上半年的營收與利潤都將超乎市場預期。

他也認為蘋果會繼續研發自家 5G 晶片，但等到蘋果成功並能取代高通時，高通的其他新業務應該也已經成長到足以顯著抵銷 5G 晶片帶來的負面影響。

AAPL 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

外媒週二 (28 日) 引述供應鏈的消息指出，英特爾下半年訂單遠低預期，正考慮在第三季再度調降 Alder Lake 處理器價格。利空消息釋出後，英特爾 (INTC-US) 週二收黑 2.20% 至每股 37.78 美元，今年迄今跌幅高達 29.00%。

供應鏈消息人士透露，英特爾今年將第二度下調 Alder Lake 處理器的價格，通常英特爾是調降前一代處理器的價格，不過這波大幅調降包含第 12 代 Intel Core i5、i7 處理器的情況實屬罕見。

INTC 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

知情人士透露，特斯拉因關閉美國加州一處工廠，裁減自動輔助駕駛 (Autopilot) 團隊約 200 名員工，是這家電動車大廠近期裁員行動中規模較大的一次。週三盤前股價下跌 1.33%。

根據消息來源，被解雇的員工已在周二收到通知，他們隸屬於聖馬提歐 (San Mateo) 辦公室，負責分析與自駕輔助功能有關的顧客車輛資料。被裁員者有很多是資料註解 (data annotation) 方面的專家。