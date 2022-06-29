郭明錤：iPhone將繼續採用高通晶片

天風國際分析師郭明錤周二（28 日）在推特上發文表示，一份調查結果表明，蘋果自研 iPhone 5G 晶片研發可能已經失敗，意味著高通在 2023 年下半年將是 iPhone 唯一的 5G 數據機（Modem）晶片供應商。

消息傳出後，高通 (QCOM-US) 股價短線拉升，盤中上漲 5.59%，每股暫報 134.32 美元；蘋果 (AAPL-US) 股價下跌 2.45%，每股暫報 138.19 美元；台積電 ADR(TSM-US)下跌 1.14%，每股暫報 84.89 美元。

(圖片：郭明錤推特)

郭明錤在推特上表示，由於目前蘋果的晶片無法取代高通，高通在 2023 年下半年與 2024 年上半年的營收與利潤都將超乎市場預期。

他也認為蘋果會繼續研發自家 5G 晶片，但等到蘋果成功並能取代高通時，高通的其他新業務應該也已經成長到足以顯著抵銷 5G 晶片帶來的負面影響。

(圖片：郭明錤推特)

市場普遍預估，蘋果 2022 年下半年將推出的 iPhone14，將會搭載採用三星 4 奈米製程的高通新一代 5G Snapdragon X65 晶片及射頻（RF）IC，搭配蘋果 A16 應用處理器。

年初有消息稱，蘋果自行研發的 5G 數據機晶片及配套射頻 IC 已完成設計，近期開始進行試產及送樣，預估 2022 年內與主要電信業者進行場域測試（field test），2023 年推出的 iPhone15 將全面採用蘋果 5G 數據機晶片及射頻 IC。

蘋果第一代 5G 數據機晶片同時支援 Sub-6GHz 及 mmWave（毫米波），採用台積電 (2330-TW)5 奈米製程，射頻 IC 採用台積電 7 奈米製程，業界預估 2023 年展開量產。iPhone 15 的 A17 應用處理器將採用台積電 3 奈米製程量產。