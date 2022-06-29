美國經濟衰退烏雲壟罩 這些公司終究逃不過 跌幅最小20%

科技股投資者現在得面對一大關鍵問題，倘若經濟衰退，聚焦企業的硬體和軟體公司將遭受多大痛苦，更直白地說，問題不在於他們能否避開經濟衰退的影響 (因為他們不能)，而在於他們的業務和股價還存在多少風險。

面向消費者的企業已浮現經濟疲軟的早期跡象，例如零售商，以及營收由廣告驅動型的企業，因為他們至少一部分營收來自零售商廣告經費。

儘管一些以企業為中心的科技公司表示，4 月的季度財報中沒有出現企業削減 IT 預算的跡象，但這類公司躲過經濟衰退的希望越來越渺茫。

Evercore ISI 分析師 Amit Daryanani 廣泛研究經濟衰退將如何影響企業科技股，並於周二發表研究結論。他警告，根據 2008 年和 2009 年金融危機中的股市表現，一般科技股恐怕還有 30% 到 40% 的下跌空間。

Daryanani 將他追蹤的股票劃分成 3 組：1. 表現優於平均組 2. 具中等風險組 3. 跌幅大於平均水準組 (因高槓桿、低營收可見率或較平均業務模式更具週期性)。

表現優於平均組

Evercore 分析師認為，在經濟低迷時期，一小部分股票的表現可能優於整體股票，下行風險不到 20%。他寫道：「高度的營收可見性、客戶 / 終端市場的多樣性、強勁的資產負債表、較低的周期性風險和 / 或長期增長動力，這些應有助於讓這些公司免受宏觀經濟逆風衝擊。」

Daryanani 在這一類中列出的公司包括：Check Point Software (CHKP-US)、戴爾科技 (DELL-US)、F5 (FFIV-US)、IBM (IBM-US)，以及 Palo Alto Networks (PANW-US)。

具中等風險組

此類股有 20% 到 40% 的潛在下行空間，其名單包括 Akamai (AKAM-SU)、Amphenol (APH-US)、蘋果 (AAPL-US)、Arista Networks (ANET-US)、CDW (CDW-US)、Ciena (CIEN-US)、思科 (CSCO-US)、Cloudflare (NET-US)、Fortive (FTV-US)、Fortinet (FTNT-US)、HP Enterprise (HPEUS)、HP Inc (HPQ-US)、Juniper (JNPR-US)、NetApp (NTAP-US)、Resideo (REZI-US)、Vertiv Holdings (VRT-US)，以及 Vivint Smart Home (VVNT-US)。

跌幅大於平均水準組

此高風險公司潛在下行空間超過 40%，名單包括： CommScope (COMM-US)、Sensata Technologies (ST-US)、 TE Connectivity (TEL-US)。

Daryannai 還下調了一些股票的目標價，包括蘋果、Arista、CDW、康普、Cloudflare、HP Enterprise、Juniper、NetApp、Pure Storage (PSTG-US)、Rackspace (RXT-US)、Resideo、Sensata 和 Vivint。

由於高通膨和經濟衰退前景令人憂心，周二科技股大多走跌。