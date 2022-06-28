英國電價飆漲 特斯拉充電成本大幅上升

自去年 12 月以來，隨著英國電價攀高，該國最受歡迎的電動車特斯拉 (TSLA-US)Model 3 的充電成本也上升 37%，而且在未來幾個月可能會進一步走高。

英國汽油價格上周飆升至創紀錄水準，加滿一輛標準汽車的油錢要花超過 100 英鎊（約 123 美元），但現在連電動車車主也感受到價格壓力，儘管程度要比汽油車來的輕。

英國充電地圖 Zap-Map 的最新數據顯示，5 月底使用快速或超快速公共充電器的成本從去年 12 月的 35 便士每千瓦小時升（kilowatt-hour）至 48 便士每千瓦小時，原因是俄烏衝突導致天然氣合約價格飆升至歷史新高，電價在過去一年內翻逾一倍。

Zap-Map 聯合創始人兼營運長 Melanie Shufflebotham 表示，不斷上漲的燃料成本讓許多人不堪重負，電動車充電成本也在上升，不過對於低運行成本而言，仍是一個不錯的選擇。

據 Zap-Map 調查，在家替電動車充電比在外充電更便宜，有八成的車主都在家充電，由於英國的能源價格上限，大多數車主的電價限制在 28 便士每千瓦小時。目前在家替特斯拉充電的價格為 22.98 英鎊，然而到 10 月新的價格上限生效後，費用可能會近一步成長 42% 至約 32.60 英鎊。

儘管如此，英國汽車服務公司 RAC 分析顯示，現在電動車快速充電器每英里的平均成本為 10 便士，幾乎為汽油車每英里所費油錢的一半。

英國正面臨幾十年來最嚴重的生活成本危機，最明顯的地方就是反映在汽車油錢。英國央行預估（BOE）秋季新的電價上限生效後，恐將推升通膨率再次加速到 11% 以上。