美國公布首份配備先進自駕系統車輛事故報告 特斯拉成為爭議焦點

美國國家公路交通安全管理局 (NHTSA) 上周發布最新報告，披露了涉及自動駕駛汽車 (AV) 和配備先進駕駛輔助系統 (ADAS) 的事故統計，以數字來說，特斯拉 (TSLA-US) 的占比最高，但官員強調，由於公布及取得的資料均受限，無法藉此評估那個系統最為安全。

這份報告主要是依據去年 6 月發布的常規命令收集的，這一命令要求汽車製造商回報 AV 以及 L2 駕駛輔助系統的事故，以評估這項技術是否存在安全風險，此次報告統計了從去年 7 月到今年 5 月 15 日的車禍數據。

數據顯示，廠商共回報 392 起事故，特斯拉占了其中 273 起，約 70%，本田 (Honda) 的 92 起事故名列第二，Subaru 回報 10 起，福特 (Ford Motor) 報 4 起，其餘廠商回報都在 4 起以下。

根據美國機動車工程師學會 (SAE) 制定的標準，汽車的自動駕駛分為五個級別。其中，L2 是目前應用最廣的一種，代表著巡航和車道保持都是自動化的，且仍需要人類駕駛員參與駕駛過程。

官員強調，這些首創的數據還沒有適當的背景，僅能做為未來車輛安全性是否提高的指南。

此外，這些數據沒有考慮汽車製造商生產的車輛數量、道路上的車輛數量或這些車輛的行駛距離等背景因素。公司提供數據的時間和數量也各不相同，特斯拉在美國道路上運行的部分自動化系統的車輛，比大多數其他汽車製造商都多得多，大約 83 萬輛，也使其回報的車禍數量也高。

另一方面，特斯拉因為有網路連結，會自動回報發生碰撞時的數據。相較之下，其他汽車的製造商通常必須等待從現場收集來的數據，有時甚至會遲上幾個月。

依 NHTSA 要求，公司要在碰撞後 30 秒內，記錄 ADAS 和自動化技術的使用情況，這也是考慮到製造商通常會聲稱撞擊時軟體未被使用，以此遮蓋碰撞事故的隱患。據監管機構稱，特斯拉的車輛被發現在撞擊發生前大約一秒，就關閉了駕駛輔助系統 Autopilot。

這一數據也引起美國論壇的討論，因為這意味著人類只有約一秒的時間，回應車禍現場的緊急情況，以避免碰撞。

目前，調查仍在繼續當中，特斯拉也沒有對此事做出進一步的解釋說明。而 NHTSA 提醒，目前市面上沒有完全自動駕駛的汽車，「每輛車的都要求駕駛員在任何時間都要處於控制狀態，所有州的法律都要求駕駛員對其車輛的操作負責。」