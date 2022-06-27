台積電跳空重返500元 市值站回13兆元

晶圓代工龍頭台積電 (2330-TW)(TSM-US) 上周股價連日破底後，今 (27) 日強彈回神，大漲超過 3%，跳空站回 500 元，最高衝上 506 元，收復五日線與十日線，單日市值激增超過 5000 億元，重回 13 兆元大關。

台積電預估，第二季美元營收將達 176 至 182 億美元，對照英特爾 (INTC-US) 本季財測、營收目標 180 億美元，台積電最快本季營收可望追上英特爾，成為僅次於三星的全球第二大半導體廠。

台積電將於下半年量產 3 奈米製程，三星規劃最快本月搶先量產 3 奈米，先前雖傳因良率遠低於目標，將延後量產，不過三星近期否認傳言，強調仍照計畫、於本季開始量產，也有分析師指出，其 3 奈米製程良率提升速度遠優於預期。

不過，業界人士認為，從電晶體密度、效能等層面來看，三星 3 奈米可能與台積電 4 奈米技術相當，且三星良率偏低仍是棘手問題，恐怕難以就 3 奈米製程一舉超車台積電。

從研調機構 TrendForce 最新數據來看，今年第一季台積電市占率 53.6%，較前一季增加 1.5 個百分點，排名第二的三星市占率下滑 2 個百分點、為 16.3%，與台積電的市占率差距由 2021 年第四季的 33.8 個百分點，擴大到 37.3 個百分點。