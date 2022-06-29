經濟數據表現差 衰退陰霾加劇 美股盤中掉頭轉跌

美股周二（28 日）早盤隨銀行股、中國入境隔離鬆綁提振開高，然而在稍晚公布的 6 月諮商會消費者信心指數、里奇蒙聯準銀行製造業指數表現均不如預期後，經濟衰退陰霾再次籠罩市場，四大指數盤中掉頭轉跌。

截稿前，道瓊工業指數下跌 189.75 點或 0.6%，至 31,248.51 點，那斯達克綜合指數下跌 199.97 點或 1.74%，至 11,324.58 點，標普 500 指數下跌 38.31 點或 0.98%，至 3,861.80 點，費城半導體指數下跌 31.60 點或 1.16%，至 2,681.88 點。美國 10 年期公債殖利率跌至 3.192%，美元指數升至 104.11。

美國 6 月里奇蒙 Fed 製造業指數報 - 19，創 2020 年 5 月以來新低，遠不如市場預期的 - 5，上月數值為 - 9。6 月僅有 - 19 的數據超出悲觀經濟學家預測 - 15 至 5 的範圍，也是該數據連續兩個月表現糟糕，5 月里奇蒙 Fed 製造業指數 - 9，遠不及市場預期 10，也低於 4 月數值 14。

由於對高通膨的擔憂使消費者預計下半年經濟成長將顯著減弱，美國諮商會（The Conference Board）同日公布的 6 月消費者信心指數下滑 4.5 點至 98.7。

根據消費者對收入、商業和勞動市場狀況的短期前景評估，預期指數從 5 月的 73.7 跌至 66.4，為 2013 年 3 月以來的最低水平。諮商會經濟指標資深主管法蘭可 (Lynn Franco) 表示：「預期指數現在已遠低於 80，代表 2022 年下半年成長疲軟以及到年底前衰退的風險增加。」

近來美國多個宏觀數據表現不佳暗示美國經濟面臨衰退風險，包括昨日達拉斯 Fed 製造業指數從 5 月的 - 7.3 暴跌至 - 17.7，創 2020 年 5 月以來低點，也遠遜於市場預估的 - 3.1。此外，上周出爐的美國 6 月 Markit 製造業、服務業、綜合 PMI 全面下滑，均不及市場預期。

另外，歐洲央行（ECB）總裁拉加德重申 7 月升息 1 碼（25 個基點），同時表示若通膨繼續創紀錄，將準備採取進一步行動，顯露立場更趨強硬。

悲觀經濟數據加上投資人擔心高通膨和歐美央行激進升息誘發經濟衰退，美股四大指數受銀行股、中國利多消息支撐高開後無法維持漲勢，開盤不到 40 分鐘，科技股居多的那斯達克指數便率先轉跌，開盤一小時，標普 500 指數也掉頭。

能源方面，由於 7 大工業國（G7）同意研討替俄國石油價格設置上限，引發投資人對供應擔憂，截稿前，8 月到期的布蘭特原油期貨上漲 2.29%，至每桶 117.72 美元；8 月到期的西德州原油期貨上漲 2.04%，至每桶 111.81 美元。