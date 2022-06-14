南韓上半年貿易逆差恐超越1997亞洲金融危機 創歷史新高

韓國《朝鮮日報》周二 (14 日) 報導，根據南韓關稅廳統計，自今 (2022) 年年初到 6 月 10 日為止，南韓的貿易逆差已達到 138.22 億美元，今年上半年的逆差可能創史上新高，超越 1997 亞洲金融危機。

南韓 1997 年上半年的貿易逆差超過 91.565 億美元，而今年年初至 6 月 10 日為止的貿易逆差已比該數字高出將近 50 億美元，將寫下 1956 年統計開始以來的最大逆差。

貿易逆差可觀，和俄羅斯侵略烏克蘭所導致的能源價格飆漲有關，南韓從今年年初到 5 月 10 日為止的整體進口額當中，原油、瓦斯、煤炭，三大主要能源的占比達 24.9%，是 2016 年以來最高。此外，國際穀物價格和各種原材料價格高漲，進口額的增加走勢預料仍將持續一段時間，加上美元走強、韓元走貶，南韓國內的物價上揚勢必難以避免。

根據南韓關稅廳，從今年年初到 6 月 10 日為止的這段期間，原油、煤炭等能源的進口額出現大幅增長，6 月迄今較去年同期增加 17.5%，出口則是受到選舉和連續假日等影響，減少 12.7%。

特別是在俄烏戰爭影響之下，國際原油價格上揚傾向增強，導致南韓貿易逆差擴大。雖然到 5 月為止的貿易逆差累計達 78.42 億美元，低於 1997 年的同期水準 (92.6095 億美元)，但跨入 6 月之後卻一口氣增加近 60 億美元。

這種傾向如果進一步增強，南韓 2022 全年的貿易逆差恐出現 1956 年以來的最糟水準，超越 1996 年所寫下的歷史紀錄 (206.2396 億美元)。南韓企劃財政部的相關人士表示，雖然認為可能性低，但以目前狀況來看，有必要做好準備。

南韓現代經濟研究院的經濟研究室長指出，如果貿易逆差幅度擴大，將造成外部信賴度下滑，全球性的信評機構可能調降南韓評等。

南韓延世大學經濟學院的成太胤教授則憂心，如果在財政赤字持續的狀況之下，又出現貿易逆差，經濟復甦有踩剎車的可能。