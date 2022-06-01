南韓5月出口年增21%寫同期新高 貿易逆差逾17億美元

南韓產業通商資源部周三 (1 日) 公布， 5 月出口額較去年同月增加 21.3% 至 615.2 億美元 (約新台幣 1.79 兆元)，寫下同期新高，進口額也年增 32% 至 632.2 億美元 (約新台幣 1.84 億元)，使貿易收支出現 17.1 億美元逆差。

韓國 5 月出口額雖然寫下同期新高和歷年單月次高紀錄，但由於俄羅斯侵略烏克蘭等因素，使得原物料價格飆漲，以能源為主的進口額大幅膨脹，導致最後出現貿易逆差。

15 大主要品項出口同時增加，是 2021 年 8 月以來首見。其中半導體、石化、鋼鐵和石油製品出口，皆創下歷年同期最高紀錄。石油製品出口年增 107.2%，鋼鐵年增 26.9%，生技年增 24.6%，半導體年增 15%，石化年增 14%。

以出口目的地來看，對東協、美國、歐盟和印度的出口創下歷年同期新高；對中國出口因清零政策影響於 5 月轉正成長。對美國出口年增 29.2%，對中國出口年增 1.2%，對歐盟出口年增 23.5%，對印度出口年增 70.3%，對東協出口年增 23%。

南韓已經連續兩個月出現貿易逆差。另外， 3 月貿易收支終值則修正，從原先的 1.4 億美元逆差改為 2.1 億美元順差。