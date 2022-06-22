〈房產〉漲勢跟上房價 台中坡平車位8年來漲幅高達48%最多

近年房價呈現上揚走勢，連帶車位價格也走揚，房仲業者統計六都實價的車位價格變化，市場主流的坡道平面車位，過去 8 年時間價格漲幅台中市最高，從每個車位 101 萬元，漲至每個 149 萬元，漲幅高達 48%，漲幅最低是新北市，從每個車位 163 萬元上漲至 184 萬元，漲幅 13%。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，現在不僅養車代價高，想要購買一個方便的停車位代價也高，尤其是中南部地區過去房價基期低，車位價格也比較便宜，2015 年台中市、台南市車位價格跟一台好一點的國產車價格差不多，但隨造價成本增加與車位需求穩定的條件下，六都車位的價格都持續攀升，背後主要帶動原因，還是新案子車位價格較高帶動的比價效應。

統計實價資料顯示，坡道平面車位價格最高的是台北市，今年平均每個為 260 萬元；其次是新北市每個 184 萬元，8 年來車位價格平均上漲 13%；高雄市平均每個 175 萬元，8 年上漲 25%，主要因為新房子登錄資料完整，加上新房子車位價格較高，拉高整個車位的平均價；台中市每個 149 萬元，8 年上漲 48%；桃園市今年平均每個車位 146 萬元，車位價格上漲約 15%；最便宜的則是台南市的每個坡道平面車位 115 萬元，8 年上漲 36%。

若比較車位與房價漲幅，兩者呈現同步上漲的趨勢，但房價的漲幅比車位多出一些，以台南地區為例，房價 8 年漲了 7 成，不過車位平均上漲 36%，但台中地區車位與房價的漲幅則相似，房價 8 年漲 5 成，車位平均則上揚 48%。

曾敬德指出，中南部地區因為大眾運輸系統不像雙北這麼方便，家庭非常依賴自己開車，因此購屋時往往就需要配一個車位，同時預售案場遇到景氣不錯時，除了樓上房價調漲外，樓下的車位也會跟著調高，都帶動車位的價格走揚。