美經濟閃黃燈 私募股權和創投交易急踩煞車

一家顧問公司高管向 MarketWatch 表示，即使今年的金融市場動盪創造出更多有趣的交易機會，但企業仍對加速併購抱持謹慎態度。

Cyndx Networks LLC 創辦人兼執行長 James McVeigh 表示：「人們將受制於價格，一些本來不錯的投資將無法完成，因企業不願為非必要資產承擔額外風險。」

McVeigh 對併購市場的觀點源自旗下的兩個部門，分別是涉略電信、媒體和科技業的經紀經銷部門 CDX Advisers，以及為私募股權公司和企業提供專有數據的 AI 資料部門 Cyndx，近期一些私人市場交易資料也支持了他的觀點。

S&P Global Market Intelligence 資料顯示，5 月私募股權和創投交易量較去年同期下滑 30%，至略低於 530 億美元，創下至少一年以來最低。此外，今年前五個月的交易總價值下滑約 7% 至 4015.3 億美元。

在聯準會 (Fed) 睽違十多年來首度升息以及高通膨的環境之下，信貸持續緊縮且影響廣泛，對那些希望藉由投資來提高技術能力的大型上市公司更是如此。

對私人企業或是由風險投資和私募股權支持的公司來說，上市也是一項艱難的選擇，因為今年大盤損失相當慘重，那指已跌 26.1%，標普 500 也跌近 18%。

McVeigh 表示：「市場震盪導致投資人難以進行定價，但在穩定時很容易，市場正處在需要找出水平在哪裡的階段。」

儘管如此，CDX Advisers 和 Cyndx 仍看好健康的併購和業務活動持續發生在中間市場，尤其是資料中心領域，因為這些企業正在努力拓展業務，積極實現指數型成長。