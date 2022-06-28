傳加密貨幣交易所FTX有意併購 Robinhood收盤大漲14%

加密貨幣交易所 FTX 有意收購網路券商 Robinhood(HOOD-US) 的報導傳出後，Robinhood 周一 (28 日) 尾盤急拉，終場收漲 14%。

根據知情人士，FTX 內部正在思考如何收購 Robinhood，目前還未做出最終決定，Robinhood 也還沒收到正式收購報價。

FTX 創辦人兼執行長 Sam Bankman-Fried 透過聲明表示，對於 Robinhood 的業務前景與雙方合作的潛在模式感到興奮，但目前沒有和 Robinhood 針對併購展開積極談話。

Bankman-Fried 上月透露，已透過旗下公司 Emergent Fidelity Technologies，以約 6.48 億美元價格買進 Robinhood 7.6% 的股份。

然而，監管文件顯示，Robinhood 共同創辦人 Vlad Tenev 與 Baiju Bhatt 目前控制公司超過五成的投票權，因此對 Bankman-Fried 在內的外部投資人來說，想要發起積進的收購要求或是改變公司的業務結構，並不是那麼容易。

對於上述報導，Robinhood 發言人拒絕發表評論。

Robinhood 周一盤中大漲 20%，一度因波動劇烈暫停交易，尾盤漲勢收斂，但仍收漲 14% 至每股 9.12 美元。該股今年迄今已跌 49%。