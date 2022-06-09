MCU龍頭大廠瑞薩電子宣布併購美國新創Reality AI

MCU 龍頭大廠瑞薩電子 (Renesas)(6723-JP) 周四 (9 日) 宣布，決定買下美國從事機器學習模型開發的新創企業「Reality AI」，將利用手頭現金購買，預定年底完成收購案。

Reality AI 公司的強項在於聲音和視覺之外的感測器資料解析，瑞薩將結合自家 MCU 產品，提供給推動 AI 應用的產業、以及汽車用途等。

目前雖然瑞薩有自行研發機器控制用途的 MCU，但 AI 相關應用軟體向外部合作夥伴購買。

這次瑞薩買下 Reality AI，將可結合該公司的開發環境和推論軟體等，來對外提供；另外瑞薩實施併購的另一個用意，也是期盼客戶在高效率、高安全性的物聯網裝置方面，能多採用自家 MCU 產品。

Reality AI 成立於 2016 年，事業內容是提供機器學習模型、及相關開發環境給客戶，強項在於感測器數據彙整裝置於進行解析和學習時的「嵌入式」AI 領域，例如工廠偵測異音或是汽車的語音辨識等都可應用到相關技術，德國英飛凌科技 (Infineon) 和日本富士通 (Fujitsu) 的產品就有採用 Reality AI 的技術。

目前商用物聯網設備使用的 MCU，大多是意法半導體 (STMicroelectronics) 等公司的天下。瑞薩公司社長柴田英利表示，希望藉由這次併購，能讓瑞薩在 AIoT(人工智慧物聯網) 解決方案市場佔有一席之地。