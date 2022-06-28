〈能源盤後〉美經濟數據高於預期 舒緩需求擔憂 原油連漲2天

由於美國經濟數據優於預期，舒緩市場對能源需求放緩前景的一些擔憂情緒，原油期貨價格周一 (27 日) 連續第二日收高。交易者也關注七大工業國集團 (G7) 峰會對話，觀察 G7 是否有意針對俄羅斯原油採取額外行動。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格上漲 1.95 美元或 1.8%，收每桶 109.57 美元，為最近月契約自 6 月 21 日以來最高收盤價。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.97 美元或 1.7%，收每桶 115.09 美元。

9 月交割的 Brent 原油期貨價格上漲 1.88 美元或 1.7%，收每桶 110.98 美元，此為交易最活躍契約。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.2%，收每加侖 3.8372 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 3%，收每加侖 4.2302 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格上漲 4.5% ，收每百萬 Btu 6.501 美元，經歷上周跌逾 10% 後迎來反彈。

市場推動力

油價因美國經濟數據樂觀而上漲，5 月份耐久財訂單增加 0.7%，高於《華爾街日報》調查的經濟學家 (其預期為增長 0.2%)。另外，5 月份待售屋銷售量增加 0.7%。

Sevens Report Research 的聯合編輯 Tyler Richey 表示，上周的經濟數據相當慘淡，令能源產品和大宗商品廣泛承壓，但周一的數據高於預期，為石油提供支撐力。

他認為，上周接近 104 美元的收盤低點將是值得關注的關鍵支撐點。「如果跌破這個支撐點，未來幾周和幾月的技術面前景將自樂觀轉為中立。」

一位美國官員周一表示，G7 將宣布對俄羅斯石油實施價格上限的協議，旨在遏制俄國的能源收入，在延續 4 個月的俄烏大戰中支撐烏克蘭的部分行動，其他行動還包括調升俄羅斯貨物的關稅，並針對俄羅斯數百名官員和組織實體實施新制裁。

Zaner 分析師周一報告寫道：「雖然 G7 討論的重點是限制俄羅斯石油價格，提供了供應方面的支持，但需求破壞的擔憂正在升級。禁運俄羅斯石油行動是個重大失策，因為主要買家都不願意這樣懲罰俄羅斯。」

德國商銀大宗商品分析師 Carsten Fritsch 表示，印度和中國等國是否會同意停止購買俄羅斯石油令人質疑，尤其現下俄羅斯石油價格便宜，遠低於全球市場價格。印度反而無視西方制裁，協助俄羅斯持續販售石油。

與此同時，石油輸出國組織與盟國 (即 OPEC+) 預計本周召開會議，以審視市場並做出石油產量水準決定。

諸如沙烏地阿拉伯和阿拉伯聯合大公國 (UAE) 等 OPEC 成員國有調升產量的能力，但整體來說，OPEC + 成員國一直未能實現集體的生產目標。

《路透社》周一報導，OPEC + 下修今年石油市場供應過剩的預期，自先前估計的 140 萬桶 / 日調降為 100 萬桶 / 日。

交易者持續等待能源資訊署 (EIA) 的每周石油供應數據。原定上周四公布，但 EIA 上周三晚間表示，由於「系統問題」，必須推遲發布該數據，目前預計發布時間標示「待定」。周一 EIA 表示，已發現問題來自「電壓異常」，導致 2 台主要處理的伺服器硬體故障。

Sevens Report 的 Richey 表示：「如果數據繼續延遲，供應方面的不確定性可能會推動未來幾個交易日的進一步上漲。」