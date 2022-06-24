白宮擬排除燃料出口禁令 有意放寬夏季汽油混合比例限制

美國能源部長 Jennifer Granholm 周四 (23 日) 與石油業高管會面，商討如何解決國內高油價問題，拜登政府似乎打算放棄禁止燃料出口的計畫，且有意放寬對夏季汽油的混合比例限制。

本次會議召開前，拜登政府將禁止燃料出口視為壓低國內汽、柴油價格的潛在手段之一，但路透援引知情人士說法報導，Granholm 似乎在會議上放棄這個想法，轉而考慮放寬夏季汽油混合比例的限制，並表示將與環保局進行討論。

基於環保考量，美國環保局要求煉油廠將夏季汽油的丁烷含量限制在約 2% 左右，因為丁烷這類低成本原料在高溫下揮發性較高，容易產生霧霾並影響空氣品質。

美國石油協會 (API) 與多家油商會後共同聲明指出，與白宮在如何降低能源成本以及確保市場穩定的討論具有建設性，雙方將繼續尋求合作機會。周四與會高層包含埃克森美孚 (XOM-US)、雪佛龍 (CVX-US)、Marathon Petroleum(MPC-US) 和 Phillips 66(PSX-US) 等。

消息人士稱，Granholm 在會議上的語氣緩和，她坦承目前缺乏可行的短期解決方案來應對高油價，且雙方對長期解決方案仍存分歧，但也承諾會繼續談判。

美國汽車協會 (AAA) 數據顯示，美國平均汽油價格周三達每加侖 4.955 美元，較一個月前漲 37 美分，較一年前漲 1.89 美元。