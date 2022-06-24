美參議員提議恢復原油出口禁令

美國民主黨參議員週四 (23 日) 致函美國總統拜登，提議恢復原油出口禁令，以保障美國和盟友的石油供應。

美國能源部長格蘭霍姆 (Jennifer Granholm) 週四與石油高層會面前，美國民主黨參議員 Jack Reed、Tammy Duckworth、Tammy Baldwin 和 Jeanne Shaheen 聯名致函拜登，敦促美國政府在不損害長期環境保護的情況下，尋求新的解決方案來降低能源價格。

民主黨參議員週四 (23 日) 致函美國總統拜登，提議恢復原油出口禁令 (圖片：AFP)

議員們提議拜登推動石油公司迅速利用其數千個已鑽探但未完成的油井或頁岩油井 (DUC)，以及敦促拜登利用《國家緊急情況法》和《國防生產法》限制原油出口，來抑制高漲的能源價格。

信中寫道：「如果石油公司寧要利潤而不是提高生產，選擇支持俄國總統普丁的入侵，那麼很明顯，美國家庭應該採取額外措施。我們敦促拜登總統考慮利用《國家緊急情況法》和《國防生產法》 等所有權力，限制原油出口，以保障美國和盟友的石油供應。由於俄羅斯入侵烏克蘭、全球新冠疫情以及石油公司拒絕投入創紀錄的獲利來大幅增升產量，當前能源價格的嚴重飆升為使用這一權力提供了理由。」

美國是世界上最大的精煉石油產品出口國，最近每天出口產品的規模達到 600 萬桶。美國 2015 年解除長達四十年的原油出口禁令，該禁令旨在幫助該國減少對中東的依賴，改變了美國上游行業並重塑了全球市場。

瑞穗能源期貨主管 Bob Yawger 表示，煉油廠不是慈善機構，如果不允許煉油廠出口，他們只會放慢生產速度並降低煉油廠的利用率，多餘的產品很可能會進入庫存並造成煉油廠在這方面的損失。

瑞士信貸日前發布的研究報告指出，限制石油出口可能會導致全球供應嚴重短缺，並削弱美國作為可靠供應商的信譽。

日益增長的經濟衰退擔憂，油價週四連續 2 個交易日下跌，WTI 原油期貨價格下跌 1.8%，收每桶 104.27 美元，Brent 原油期貨價格下跌 1.69 美元，收每桶 110.05 美元，創 5 月 18 日以來最低收盤價。