〈貴金屬盤後〉G7禁運影響不大 金價收黑 銅價隨中國經濟好轉反彈 

在高殖利率打壓下，黃金期貨周一 (27 日) 收低，投資人觀望歐美英央行總裁本周將在央行論壇發表的談話，並消化七大工業國 (G7) 即將對俄羅斯黃金實施的進口禁令。銅價上漲，從一年來最重單周跌幅中反彈。

8 月交割的紐約黃金期貨價格收盤下跌 5.50 美元或 0.3%，報每盎司 1824.80 美元，盤中曾一度漲抵 1842.80 美元。

G7 領袖周一在德國南部巴伐利亞邦召開會議，美國總統拜登周日在推特上表示，G7 將禁止俄羅斯黃金進口，英國政府也告知媒體，英、美、加、日本已同意此禁令，正在等待 G7 最後決議。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 說，這道禁令對金價的基本面影響有限，由於俄國侵烏後外國航班大減，目前出口到 G7 的黃金不多。俄羅斯的黃金產量高居全球第三，占全球產量的 10%。

花旗指數和 FOREX.COM 市場分析師 Fawad Razaqzada 表示，G7 的黃金禁令淪為形式，黃金產業早就針對俄國黃金進口採取限制措施，對金價影響幾乎可以略過不談。

美國財政部周一標售 2 年期公債，得標利率為 3.084%，是 2007 年 12 月以來新高，反映美國聯準會 (Fed) 明確表示持續升息之後，短債殖利率上揚已成常態。

美債殖利率普遍上揚，2 年期上揚 6 個基點至 3.126%，10 年期上升 6 個基點至 3.185%。殖利率攀高，會提高持有黃金這類不孳息資產的機會成本，拉低黃金的吸引力。

歐洲央行 (ECB) 本周在葡萄牙舉辦論壇，ECB 總裁拉加德、美國聯準會 (Fed) 主席鮑爾等重量級人士將談話。

OANDA 高級分析師 Edward Moya 說：「黃金短期展望好壞參半，今年夏天充滿不確定性，一邊是 Fed 可能更積極升息，另一邊是經濟衰退風險。」

其他金屬商品交易

7 月交割的白銀期貨收盤上漲 4 美分或 0.2%，報每盎司 21.168 美元。

7 月交割的銅期貨上漲 2 美分或 0.6%，收每磅 3.7625 美元。

7 月交割的白金期貨上漲 0.40 美元或不到 0.1%，收每盎司 904.10 美元。

9 月交割的鈀金期貨上漲 4.6 美元或近 2.6%，收每盎司 1858.90 美元。

出於對全球經濟衰退的擔憂，銅價上周周線重挫 6.8%，是一年來最大單周跌幅。

不過，銅和工業金屬周一全面反彈，因初步指標顯示，隨著中國 6 月起放寬防疫清零的力道，經濟活動有好轉跡象。

Jeffrey Currie 等高盛分析師認為，基本金屬過去四個禮拜大幅走低，反映金融面的壓力，而非基本面狀況。

德國商銀分析師 Daniel Briesemann 則說，雖然中國狀況好轉，但可能難以抵銷西方工業國家景氣現況惡化。