高盛：消費者縮減開支對美股影響 大於美國家庭拋售股票

高盛發布的報告顯示，消費者縮衣節食對企業獲利的衝擊正在顯現，這對美股構成的風險，比美國家庭拋售股票還大。

以 David Kostin 為首的高盛策略師在報告中指出，高通膨和資產價格下跌已開始對家庭財務帶來壓力。美國 5 月零售銷售額下跌 0.3%，以及 6 月密西根州消費者信心指數跌至歷史新低，都是證據。

報告顯示，Target(TGT-US) 和 Walmart(WMT-US) 等連鎖零售業者似乎高估消費者對某些日用品類別的需求，如今只好提供折扣以清理過剩庫存。

報告指出，消費者支出下滑，不利於非必需消費品股票，尤其是汽車產業族群。自 1 月份以來，二手車價格已下跌 6%，表明對汽車的整體需求可能正在下滑。

高盛仍預估標準普爾 500 指數將在年底收於 4,300 點，而策略師目標價中值為 4,650 點。標普 500 指數週五 (24 日) 收於 3,911.74。今年迄今跌約 18%，主要受美聯準會 (Fed) 升息和高通膨等因素的影響。

Kostin 指出，部分投資者擔心，生活成本上升、債券殖利率上升和股票報酬疲軟可能導致一般美國家庭拋售股市，並進一步給股市帶來壓力。

不過，有數據顯示，今年美國家庭對股票的需求保持意外的穩健。此外，大部分擁有股票的人屬於富有階層，他們較不受通膨影響，而且企業傾向於在一般家庭拋售股票時買入，因此高盛並不太擔憂這會是拖累股市的因素。

策略師說道：「自 1950 年以來，在美國家庭最積極拋售股票的那些年裡，標準普爾 500 指數平均上漲了 8%。」