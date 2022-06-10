美國Q1家庭財富下滑 兩年來首見

美國聯準會周四 (9 日) 公布的數據顯示，美國第 1 季家庭財富下滑，為兩年來首見，主因是股市暴跌超越房價上漲的幅度。

美國家庭第 1 季淨資產為 149.3 兆美元，從去年第 4 季 149.8 兆美元的歷史高點下滑。其中，美國家庭持有的公司股票價值暴跌 3 兆美元，而房地產價值增加 1.7 兆美元。

這是美國家庭財富自 2020 年第 1 季以來首次下降，當時疫情剛爆發，導致金融市場暴跌、經濟陷入短暫但嚴峻的衰退。

透過 Fed 這項每季一次調查，可一窺全美家庭的資產負債表。

報告顯示，美國家庭的財富仍比疫情前高出 32.5 兆美元，整體而言依然健康。

其中，銀行帳戶餘額攀升，支票存款和貨幣共為 4.47 兆美元，較去年第 4 季增加約 2100 億美元，定期和儲蓄存款為 11.28 兆美元，也增加約 900 億美元。

這些增加的現金，或許有望在高通膨環境下讓消費者保持開支，但是否能成功幫助聯準會 (Fed) 實現經濟軟著陸則是未定數。目前為止，美國通膨壓力來源似乎從商品轉為服務，整體物價上漲壓力未降溫。

另一方面，由於 Fed 從第 2 季開始對壓制通膨的態度更積極，股市繼續走弱，意味著美國家庭的財富可能在第 2 季再次受到打擊。