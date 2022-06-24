鉅亨美股雷達：股票基金見9週以來最大資金流出 聯邦快遞財測優於預期

美股重要看點：

美股本週是上半年少見強勢的一週，主要指數試圖結束近期連續 3 週的下挫。美國是否將陷入經濟衰退仍然是分析師爭論的焦點，投資者聚焦隨後將公布的新屋銷售數據及消費者信心報告。

與此同時，投資者繼續從股票基金中撤出現金，在衰退風險上升的情況下，股票基金錄得九週來最大的資金流出。截至 6 月 22 日的一週內，約有 168 億美元流出全球股票基金，美股則出現 7 週以來首度資金流出，合計 174 億美元。

Oanda 資深市場分析師 Ed Moya 指出，衰退言論仍然是華爾街的焦點，這意味著無論股市出現什麼反彈都可能是短暫的。關於通膨何時見頂、多久會出現衰退，以及聯準會將升息到多高，這些問題恐怕不會很快就有答案。

德意志銀行策略師 Jim Reid 領導的團隊認為，雖然聯準會發出鷹派言論，但對升息可能引發經濟衰退的擔憂加深，這代表著投資者對未來 12-18 個月的升息幅度預期，已有所放緩。

美股前一交易日漲跌：

今日重要總經數據：

美國 5 月新屋銷售 (萬戶)，預期 59，前值 59.1

美國 6 月密西根大學消費者信心指數終值，預期 50.2，前值 50.2

重要個股動態：

1.Netflix (NFLX-US)

串流影視平台 Netflix 宣布裁員 300 人，約佔全公司 3% 人力，該公司稍早公布 10 年來首見訂閱人數流失的，並於前一個月裁員約 150 人。

Netflix 週四 (23 日) 聲明表示：「今天我們遺憾地解雇約 300 名員工，雖然我們繼續大量注資業務，但同時也做了這些調整，好讓我們在營收成長放緩之際，成本增長速度也放緩。我們非常感謝他們為 Netflix 所做的一切，並正努力支持他們度過這艱難的過渡期。」

Netflix 4 月曾警告投資者，未來兩年將削減部分支出增長。

NFLX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

2. 聯邦快遞 (FDX-US)

聯邦快遞週四 (23 日) 公布的 2022 會計年度第四季 (5/31 止) 獲利符合華爾街預期，且對新一財年發佈的財測優於分析師預期，在全球航運需求疲軟的情況下，該公司有能力挑選較高利潤的交付業務。

聯邦快遞財務長 Michael Lenz 在公司發布的新聞稿中指出：「我們對營收品質的持續重視，推動第四季業績顯著改善。隨著我們執行旨在提高獲利能力和收益的舉措，我們預計 2023 財年及以後的動能會進一步增強。」

FDX 股價走勢圖 圖片：anue 鉅亨

3. 英特爾 (INTC-US)

英特爾週四 (23 日) 警告，若美國晶片相關立法遲遲未定案，該公司可能被迫延後在俄亥俄州的晶圓廠動土計畫，甚至縮減投資規模，具體情況取決於國會對晶片法案的處理方式。

英特爾發布聲明表達對俄亥俄州投資項目的期待，同時感謝當地政府和合作夥伴的支持，但也重申，新廠的擴建範圍和步調在很大程度上取決於晶片法案資金。

聲明指出：「不幸的是，晶片法案的進展比我們預期的還要緩慢，我們仍然不知道什麼時候才會有結果，現在是國會採取行動的時候了，這樣我們才能以設想的速度和規模，推進在俄亥俄州和其他項目的投資。」