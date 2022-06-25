分析師：晶片股悲觀情緒高漲 資金正流向軟體股

隨著半導體前景每況愈下，分析師表示，悲觀預期似乎引發資金輪動，促使投資人轉向狀況相對較好的軟體股。

在各家公司與華爾街公布對第二季的財務預測後，半導體產業的悲觀情緒持續縈繞，分析師擔憂，客戶在供應鏈混亂時期嚴重超買，可能導致由疫情驅動的銷售增長陷入停滯，且已越來越多跡象顯示這種情況正在發生。

瑞穗 (Mizuho) 分析師 Jordan Klein 和 Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 本周發布報告，對晶片銷售的繁榮景況是否能延續到明年感到質疑。

Klein 表示，亞洲調查結果顯示買家態度消極且謹慎，隨著庫存增加且需求和訂單放緩，記憶體、智慧手機和 PC 供應鏈價格正在下滑，雖然資料中心、伺服器和車用供應鏈表現不錯，但似乎還是很少人願意添購這些庫存，因為他們擔心其他領域的疲軟態勢將連帶影響整個半導體產業的情緒和價值。

Klein 也警告，若雲端資本支出遭到削減，對 Marvell Technology(MRVL-US)、AMD(AMD-US)和輝達 (NVDA-US) 等以資料中心為主力的晶片供應商來說，遊戲就結束了。

另一方面，Bernstein 分析師 Stacy Rasgon 表示，因華爾街預期部分晶片商將在接下來的財報季中證實銷售受到庫存超買衝擊，投資人正在等待某種信號。

Klein 追蹤半導體和軟體業的撤資活動，發現歷經 6 月上旬的廣泛拋售後，軟體股的反彈表現比晶片股還要更好，除了能源和原物料類股以外，他認為有大規模的資金輪動也發生在半導體領域。

過去 31 天，iShares 擴展科技軟體類股 ETF(代號 IGV) 漲逾 6%，費半則跌逾 4%，前者年初至今下跌 28%，後者跌逾 31%。

Klein 也觀察到一個關鍵趨勢，即能源股經歷拋售的同時，高成長軟體股出現資金流入的情況。

Klein 說：「我不確定這是因為擔心沒有跟上軟體股的上漲行情，還是因為有更多人因為展望不佳，拋售晶片股所產生的資金流動。」不過，他坦承過去一周以來，投資人對半導體的看法確實變得更加消極。