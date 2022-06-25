〈紐約匯市〉市場重定價升息路徑 美元跌 周線本月以來首度收黑

隨著交易員削減對利率何時觸頂的押注，並提出對聯準會 (Fed) 提前降息的看法，美元指數周五 (24 日) 下跌，周線為本月以來首度收黑。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 下跌 0.30%，報 104.12，周線下跌 0.55%。

本周的一大重點在於石油和大宗商品價格下跌，這幫助緩解市場對通膨的擔憂，帶動股市反彈，進而削弱美元的避險買盤。

美元下跌提振澳幣、紐元與挪威克朗等商品貨幣，澳幣兌美元升 0.74% 至 0.6947 美元，周線為近三周以來首度收高，紐元兌美元漲 0.55% 至 0.6312 美元。

受央行升息支撐，挪威克朗兌美元大漲 1.28% 至 9.8444 克朗兌 1 美元。

Corpay 首席市場策略師 Karl Schamotta 表示：「大宗商品價格下滑可能有助於壓低總體通膨數據，尤其是在秋天的幾個月，並減少央行積極收緊貨幣政策的必要性。」

經濟數據方面，美國公布 5 月新屋銷售躍升 10.7%，優於市場預期，6 月密大消費者信心調查則喜憂參半，消費者信心指數跌至 50 的歷史新低，但對未來五年的通膨預期自 3.3% 降至 3.1%。

根據聯邦基金期貨定價，目前 Fed 在 7 月會議上升息 3 碼的機率為 73%，交易員並充分考慮 9 月僅升息 2 碼的可能性。

美元今年迄今已漲約 9%，但自從投資人開始押注 Fed 將在 7 月會議後放緩升息步調，美元鋒芒已漸弱，如今市場預期，美國利率將在明年 3 月達到 3.5% 左右的高峰，且到 2023 年 7 月時將下滑近 20 個基點。

西聯匯款 (Western Union Business Solutions) 高級市場分析師 Joe Manimbo 稱，Fed 已表示將盡最大努力在不造成經濟衰退的情況下遏制通膨，但若最終證明難以實現軟著陸，Fed 可能被迫改變政策方向，開始大幅降息。

對於升息的重定價，周四使 10 年期美債殖利率回落至 2 周低點。對美國殖利率變化較敏感的日圓周五小幅走低，兌美元匯率跌 0.19% 至 135.17 日圓兌 1 美元。

新興市場部分，土耳其周五宣布禁止向持有大量外匯的企業提供貸款，以穩定自家匯率並使信貸活動降溫，消息激勵里拉反彈。

土耳其里拉兌美元盤中一度飆升 5%，是今年以來最大漲幅，截稿前升 2.61%，至 16.886 里拉兌 1 美元。里拉是今年新興市場表現最差的貨幣。

截至台灣時間周六 (25 日) 約 6:00 價格：