〈美股盤後〉升息預期降溫 道瓊暴漲逾820點

諸如銅等大宗商品價格持續回落，緩解通膨飆升擔憂，最新經濟數據亦讓聯準會積極升息預期降溫，美股週五 (24 日) 強勢反彈，銀行股在壓力測試後勁揚，道瓊暴漲逾 820 點，標普收紅 3.06%，為 2020 年 5 月以來的最大漲幅。

一週來看，美股本週似乎開始回穩，道瓊本週漲幅達 5.39%，標普週漲 6.45%，那指週漲 7.49%，費半週漲 5.43%，終止連續三週下滑的頹勢。

華爾街熱議美國經濟衰退的可能性，避險情緒推動下，美債殖利率接連重挫，但週五市場情緒有所改善。從數據來看，美國密西根大學的長期通膨預估從初值報告的 14 年高位回落，這可能會降低聯準會更大幅度升息的緊迫性。

聯準會鷹派大將聖路易聯準銀行總裁布拉德 (James Bullard) 週五的言論也提振投資人信心。布拉德表示，美國經濟顯示出巨大的彈性，就衰退可能性展開辯論為時過早。

瑞銀分析師認為，最近大宗商品價格下跌是一個令人鼓舞的訊號，這正中聯準會下懷，因為大宗商品價格上漲是造成通膨飆升的原因之一。

聯邦資金利率期貨交易員目前預期，升息週期在年底達到頂峰，2023 年可能啟動降息。

新冠肺炎 (COVID-19) 全球疫情持續蔓延，截稿前，美國約翰霍普金斯大學 (Johns Hopkins University) 數據指出，全球確診數已飆破 5.42 億例，死亡數突破 632 萬例。全球 184 個國家 / 地區接種超過 120 億劑疫苗。

週五 (24 日) 美股四大指數表現：

標普 11 大板塊集體揚升，材料 (+3.98%)、通訊服務 (+3.94%) 和金融 (+3.80%) 漲幅最強。(圖片：finviz)

焦點個股

科技五大天王群起上攻。蘋果 (AAPL-US) 上漲 2.45%；Meta (META-US) 大漲 7.19%；Alphabet (GOOGL-US) 大漲 5.11%；亞馬遜 (AMZN-US) 上漲 3.58%；微軟 (MSFT-US) 上漲 3.41%。

道瓊成分股普遍收高。Salesforce (CRM-US) 大漲 7.44%；高盛 (GS-US) 上漲 5.79%；波音 (BA-US) 上漲 5.64%；Nike (NKE-US) 上漲 4.55%；Verizon Communications (VZ-US) 下跌 2.17%。

費半成分股高歌猛進。AMD (AMD-US) 大漲 5.64%；NVIDIA (NVDA-US) 大漲 5.55%；應用材料 (AMAT-US) 上漲 4.37%；美光 (MU-US) 上漲 3.95%；德儀 (TXN-US) 上漲 3.18%； 高通 (QCOM-US) 上漲 4.17%。

台股 ADR 僅日月光收黑。台積電 ADR (TSM-US) 上漲 2.14%；日月光 ADR (ASX-US) 下跌 1.10%；聯電 ADR (UMC-US) 上漲 3.67%；中華電信 ADR (CHT-US) 上漲 1.58%。

企業新聞

聯邦快遞 (FDX-US) 勁揚 7.16% 至每股 243.24 美元。聯邦快遞週四公布的 2022 會計年度第四季獲利符合預期，而且新一年財測優於分析師的預期，促使華爾街分析師紛紛上調聯邦快遞目標價。

微軟 (MSFT-US) 上漲 3.41% 至每股 267.70 美元。由於微軟具有吸引力的估值和保有維持增長的能力，花旗將微軟列為首選股。

外媒引述消息人士報導，推特本週同意向馬斯克提供更多用戶數據，包括 Twitter API 即時數據。推特 (TWTR-US) 上漲 1.89% 至每股 39.41 美元。

客戶服務軟體提供商 Zendesk (ZEN-US) 週五噴漲 27.99% 至每股 74.17 美元。Zendesk 宣布已達成最終協議，將被全球領先投資公司 Permira 和 Hellman & Friedman LLC 領導的投資集團以全現金交易方式收購下市，金額約 102 億美元。

經濟數據

美國 5 月營建許可月增率修正值報 -7%，前值 - 7%

美國 5 月營建許可總數修正值報 169.5 萬戶，前值 169.5 萬戶

美國 5 月季調後新屋銷售總數報 69.6 萬戶，預期 58.8 萬戶，前值 62.9 萬戶

美國 5 月季調後新屋銷售月增率報 10.7%，預期 0.7%，前值 - 12%

美國 6 月密大消費者信心指數終值報 50，預期 50.2，前值 50.2

華爾街分析

投資人正思考美股是否已經觸底，美股週五結束連續 3 週的跌勢，儘管如此，華爾街仍充斥悲觀和謹慎樂觀的聲音。

Wolfe Research 策略師 Chris Senyek 表示：「過去三個交易日美股的反彈是熊市反彈，脫離嚴重超賣的狀況。儘管短期內可能還有一些後續行動，但我們相信中期看空的基本預期仍未改變，下一波拋售將受到衰退風險上升和企業獲利下調所推動。」

Defiance ETF 執行長 Sylvia Jablonski 研判：「現在已經看到市場連續幾天的積極表現，除非有任何額外的壞消息，這種情況可能會在未來幾天持續下去。財報季將顯示漲勢可否延續下去。」

Oanda 高級市場分析師 Ed Moya 認為：「衰退言論仍然是華爾街的焦點，這意味無論美股出現怎樣的反彈都可能是短暫的。關於美國通膨何時觸頂、經濟衰退時間點、以及聯準會會升息到多高等問題，華爾街不會很快得到任何答案。」

數字皆為截稿前更新，請依照實際報價為主