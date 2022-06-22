拜登可能在下週G7峰會後 才做出取消中國關稅決定

路透社週二 (21 日) 引述消息人士報導，拜登政府正考慮大幅取消中國關稅，以應對居高不下的通膨，但在下週 G7 峰會召開前不會有所行動。

美國總統拜登 18 日證實「很快」將與中國國家主席習近平通話，並表示正在權衡可能取消部分川普時期對中國加徵的關稅。

消息人士表示，拜登正考慮取消一些川普時期對中國商品加徵的關稅，以抑制不斷惡化的通膨，但在下週 G7 峰會之前不太可能做出任何決定。

消息人士稱，拜登幕僚正在斟酌川普時期對價值數千億美元的中國商品祭出的關稅，很多關稅都缺乏戰略價值。美方可能大幅降低中國進口商品的關稅，但最終規模尚未確定。

拜登未來數週內將公布對中關稅決定 (圖片：AFP)

美國財政部長葉倫 8 日就公開指出，拜登政府正在研究中國輸美產品的「301 條款」關稅的修改，並針對特定產品排除這些關稅，有關關稅計畫的細節將在未來數週內公布。

不過相較於中國，美國與加拿大之間的關稅休兵卻未列入拜登的考量中。

隨著新冠疫情的緩解，建築需求激增，木材和建築原料價格在過去一年飆升，而美國正對加國進口木材徵收 11.64% 反補貼稅。

加拿大副總理兼財政部長弗里蘭 (Chrystia Freeland) 近日向葉倫建議，削減兩國關稅將是緩解通膨和結束北美貿易夥伴之間長期貿易爭端的一種方式。葉倫週二 (21 日) 表示，預計拜登不會削減美國對加拿大木材課徵的關稅，作為對抗通膨的政策之一。

葉倫稱：「拜登總統目前正在考慮的事情，據我所知，取消加國木材關稅沒有算在內。」