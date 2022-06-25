美最高法院推翻墮胎合法決議 蘋果、迪士尼、Meta等多家美企表態：墮胎差旅費可報銷

迪士尼 (DIS-US)、臉書母公司 Meta Platforms (METAUS)、美銀 (BAC-US)、蘋果 (AAPL-US)、亞馬遜 (AMZN-US) 以及谷歌母公司 Alphabet (GOOGL-US) 等多家美國企業周五 (24 日) 表示，在美國最高法院推翻「羅訴韋德案」後，倘若員工因此必須前往他州以終止妊娠，他們將負擔員工旅行費用。

美國最高法院周五推翻 1973 年具標誌性的「羅訴韋德案」（Roe v Wade）中作出的墮胎合法化裁決，這使得數以百萬計的美國女性將失去墮胎權。

例如，俄克拉荷馬州禁止墮胎的法案將於 8 月生效，除了醫療緊急情況以外，違法提供墮胎服務者恐遭處高達 10 萬美元罰金以及 10 年有期徒刑。

目前美國紐約州和馬里蘭州仍提供墮胎保護。

迪士尼發言人周五表示，公司仍致力於提供全面的優質醫療保健服務，包括墮胎。公司福利包含支付員工需要前往另一個地點獲得護理的費用，包括墮胎。

Meta 發言人表示，員工若需前往他州以取得生殖保健服務，可以報銷差旅費，但「考量到所涉及的法律複雜性，公司正評估最好的作法。」

迪克體育用品公司 (DKS-US) 執行長 Hobart 在商務社交網站領英 (LinkedIn) 上表示，倘若員工無法就近取得墮胎服務，公司將提供高達 4000 美元，協助員工或其家人與 1 位協助者支付遠行他州墮胎的費用。

蘋果表示，公司支持員工自主決定其生殖健康，且公司醫療保健福利涵蓋無法就近取得醫療保健服務時的遠行費用。

其他提供類似福利的公司包括：阿拉斯加航空 (ALK-US)、嬌生 (JNJ-US)、在線約會網站 OkCupid 和 Bumble Inc、串流影視平台 Netflix (NFLX-US)，以及美國最大銀行摩根大通 (JPM-US) 等。

然而，為墮胎行為提供差旅費的企業恐遭受反墮胎組織和共和黨領導的州發動訴訟，甚至可能受到刑事處罰。律師與法律專家表示，這些企業可能遭人指控其政策違反禁止、促進或幫助和教唆墮胎的州法，例如德州。

美國德州去年 5 月批准反墮胎法，規定未來在德州境內，只要女性懷孕超過 6 週，無論任何原因或理由 (如強姦或亂倫的受害者)，都不被允許執行中止受孕或墮胎手術。

根據該法，若在懷孕 6 週後接受墮胎，孕婦可能不會被起訴，但協助手術者，包括醫生、支付手術費用的人和診所工作人員都可能面臨司法追究，就連協助載運孕婦至診所接受墮胎的 Lyft、Uber 司機都可能遭殃，面臨高達 1 萬美元的罰款。

共享乘車公司 Lyft (LYFT-US) 表示，他們將在墮胎案件中當司機的後盾，且隨著新州法通過，也將擴大近期政策。該公司發言人表示：「任何司機都不應該過問乘客到達後的實際目的地，以及去該處的理由。」

在德州通過《心跳法案》後，全球客戶關係管理軟體龍頭 Salesforce (CRM-US) 表示，倘若員工與其家人擔心該法生效後取得生殖保健的能力，公司可協助搬家。

