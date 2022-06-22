新疆產品禁令生效 棉紡廠未銷庫存堆積如山 企業警告發貨延遲

《維吾爾強迫勞動預防法》(Uyghur Forced Labor Prevention Act) 6 月 21 日正式生效，中國棉紡廠未銷庫存已堆積如山，一些當地美企警告，可能延遲發貨並提高相關成本，恐讓早已混亂的全球供應鏈進一步惡化。

《維吾爾強迫勞動預防法》自 2021 年底經美國總統拜登簽署，並將於今年 6 月 21 日起生效，所有新疆製造的產品要想進入到美國市場，公司需要明確的證據證明商品不存在強迫勞動，否則將按照《1930 年關稅法》(1930 Tariff Act) 禁止進口。

美國國務卿布林肯週二 (21 日) 表示：「美國正號召盟國友邦確保全球供應鏈沒有使用強迫勞動，公開譴責新疆暴行並加入行列，呼籲中國政府立即停止暴行和侵犯人權。」

這項禁令影響遍及多個產業，主要涉及棉花、紡織品、番茄、太陽能面板原料「多晶矽」、膠地板 (Vinyl Flooring) 和汽車電池等產品。新疆供應全球約 20% 的棉花，全球棉製服裝銷售中，約有五分之一的產品來自新疆棉或紗，而企業致力讓供應鏈符合美國新法，中國新疆棉紡廠未銷庫存已堆積如山。

新疆供應全球約 20% 的棉花，全球銷售的棉製服裝中，約有五分之一的製品來自新疆棉或紗 (圖片：AFP)

全球供應鏈如臨大敵

企業正為遵循這項法令正面臨巨大挑戰，企業知道需要將供應鏈與新疆強迫勞動產品脫鉤，但美國海關及邊境保護局 (CBP) 直到上週才發布具體的實施指引。

一些在中國的美企警告，這項禁令可能會延遲發貨並提高相關成本，因為不確定性會影響其執行方式。

美國進出口協會會長藍尼 (Eugene Laney) 受訪表示，許多會員搞不清楚豁免文件的合格標準，詢問相關部門只得到「再等等」的答案，因此預期屆時會有大批商品滯留在海關。

USCH BLACKWELL 律師事務所的國際貿易與供應鏈團隊負責人 Jeffrey S. Neeley 表示：「企業非常重視這項法規，正試圖了解供應鏈，實際上，這說來容易、做起來特別難。」

Benjamin L. England & Associates 海關、貿易和訴訟業務組負責人 Jessica Rifkin 說：「所有人都在等待後續發展，這可能造成廣泛性的影響，特別是如果執法單位完全按照書面規定執行。」

美企高層表示，隨著進口商尋求適應新法規要求並了解規則的執行情況，該法律可能會導致短期供應鏈中斷，長遠來看，該法律可能會加速一些全球供應鏈從中國轉移出去。

儘管美國總統拜登正考慮削減關稅，但這項禁令的深遠影響預計將持續為美中貿易關係蒙上陰影。

中國外交中國外交部發言人汪文斌週二抨擊，美方以謊言為依據，制定並實施《防止強迫維吾爾人勞動法》，這是美方打著人權幌子對中國升級施壓，也是美方肆意破壞國際經貿規則、損害國際產業鏈供應鏈的實證。