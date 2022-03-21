〈旅遊業備戰復甦〉歌詩達郵輪重啟亞洲布局 莎倫娜號將首次來台

義大利歌詩達郵輪集團今 (21) 日宣布，隨著近來國際入境限制陸續開放，將重啟亞洲布局，預計逐步推動台日韓多母港航線，其中，看好台灣郵輪市場發展，配合我國的郵輪產業和觀光復興進程，規劃旗下莎倫娜號將首次來台。

隨著新冠疫情在全球逐漸趨緩，歌詩達郵輪目前已在歐洲地中海、愛琴海和杜拜等地成功復航。

歌詩達郵輪指出，計劃調度有眾神之船 - 海上的古羅馬美名的「歌詩達莎倫娜號 Costa Serena」至亞洲，待我國國際郵輪航線開放後，將提供台灣人正宗的義式風情假期，同時可望為台灣帶來日韓觀光客。

義大利歌詩達郵輪進入亞洲市場已邁入第 16 年，疫情前在台航次和載客率均呈現穩定成長，除了國人熟悉以基隆為母港的航次外，也開發高雄母港航次，隨著新冠疫情趨緩、各國陸續解禁入境限制，將再次啟動亞洲航線布局。

為強化防疫，歌詩達郵輪說明，協同公衛專家因應在地主管機關最新的防疫規範和條件，積極提升符合規範的船上、船下防疫整合，並配合政府規劃郵輪帶動在地觀光產業的策略，提出增聘在地工作人員。

歌詩達莎倫娜號重達 114500 噸，最大載客量高達 3780 位，郵輪上的大堂、劇院、水療中心、酒吧、餐廳和甲板等場域，均以古羅馬希臘神話為建造主題，預計未來在旅遊市場復甦下，將成為國人出遊的新選項。