嘉年華7日預訂量創有史以來最高紀錄 郵輪股下半年有望大反彈

嘉年華郵輪 (CCL-US) 周一 (4 日) 盤後漲逾 2%，因該公司宣布 3 月 28 日至 4 月 3 日這 7 天創下有史以來最熱絡的訂票紀錄。

以重啟和顧客需求方面，嘉年華郵輪引領產業，其全年美國港泊總數 23 艘船中有 22 艘重返載客營運，最後一艘船「嘉年華輝煌號 (Carnival Splendor) 」預定 5 月 2 日自西雅圖重返服務。

該公司最新船舶「嘉年華慶典號 (Carnival Celebration)」將於 11 月駛向邁阿密港口。此外，該公司將讓另一艘 Excel 級船隻「嘉年華禧年號 (Carnival Jubilee)」在 2023 年自德州 Galveston 港上線服務 。

隨著澳洲巡航準備重啟，嘉年華郵輪正在敲定其重返計畫，預計近期就會宣布細節。到今年年底，該公司可望有更多載客產能，下舖天數（ALBDs, 衡量郵輪公司的載客量標準）將高於 2019 年同期。

嘉年華郵輪周一收低 1.55%，盤後上漲 2.43%，報每股 20.22 美元。

經過新冠疫情重挫後，2022 年郵輪產業可望迎來反彈，美國三大郵輪股──嘉年華郵輪、皇家加勒比集團 (RCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US) 均預期今年下半年返回獲利。

全球郵輪乘客量百分比 (與 2019 年水準相較)

然而，投資者仍質疑此點，大型油輪股股價仍較疫情前水準低了 30% 以上。

美國三大郵輪股股價與 2019 年水準相比

各種引起投資者擔憂的因素包括：BA.2 新冠病毒變種株恐削弱夏季旅遊需求，以及燃料成本高昂，吞噬郵輪營運商獲利等。

但反觀 Omicron 雖然降低冬季需求，郵輪公司卻發布強勁的預訂數據，且挪威郵輪公布票價水準高於 2019 年。此外，美國疾病管制和預防中心 (CDC) 不再發布郵輪旅行風險評估，也是該產業一項利多消息。