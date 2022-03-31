CDC取消郵輪旅行風險評估 富國喊買2家郵輪股 賣出這1家

郵輪股周三 (30 日) 隨美股大盤走跌，但在富國銀行對嘉年華郵輪 (CCL-US) 持質疑態度後，其跌幅大於同業皇家加勒比集團 (RCL-US) 和挪威郵輪 (NCLH-US)，至少目前如此。

分析師 Daniel Politzer 周三報告涵蓋美國三大郵輪股，他樂觀看漲該產業，稱其為消費股中為數不多的「持續復甦股」之一，他預期未來幾季的基本面將改善。

郵輪股周三迎來正面消息，因為美國疾病管制和預防中心 (CDC) 不再發布郵輪旅行風險評估，意味著旅行者在搭乘郵輪旅行時，必須自行確定其 Covid-19 風險評估。

然而，Politzer 卻並未樂觀看待嘉年華郵輪，他給予該股「減持」評級，目標價 21 美元，並將此歸咎於俄羅斯入侵烏克蘭，「因為該公司的北美業務在其業務中的占比低於同行，所以在地緣政治緊張時期恐面臨挑戰。」

另外，嘉年華的定價能力也令人擔憂。嘉年華預計今年增加運力 (即新船和泊位)5.7%，為 10 年來最高水準，但從歷史上看，其收益率或定價一直落後於增加的運力。「由於定價是郵輪股的關鍵推力 (收益率上升會直接流向獲利)，我們認為嘉年華郵輪實現大幅獲利成長的機會低於同業。」

話雖如此，如果俄烏局勢解決，他認為嘉年華也可能會看到比其他郵輪公司更大的反彈。

但在俄烏局勢未解套的情況下，Politzer 更看好皇家加勒比和挪威，他給予兩者均為「買進」評級，目標價分別為 93 美元和 27 美元。

他強調皇家加勒比領先產業的技術和定價能力，以及對北美市場的曝險相對較高，以及該公司對燃料曝險進行對沖的做法，應可降低近期油價飆升帶來的衝擊。

至於挪威郵輪，Politzer 喜歡其船隊規模「較小、較靈活」，以及可以控制溢價的新船。

嘉年華周三下跌 1.66% 至每股 19.60 美元；皇家加勒比上漲 0.65% 至每股 81.48 美元；挪威郵輪上漲 0.19% 至每股 21.22 美元。

郵輪股在新冠疫情期間倍受打擊，雖然美國和一些西方國家已經取消旅行限制，但其他國家仍維持現制。此外，雖然美國新冠疫情似乎減弱，但新變種株仍持續威脅該產業的復甦。

整體而言，分析師尚未認為郵輪股將一帆風順，在這三大郵輪股中，挪威郵輪最受分析師青睞，但在 FactSet 的追蹤調查中，也僅有 41% 分析師給予買進評級 (沒有看跌評級)。皇家加勒比的分析師買進比率為 35%，而嘉年華以 32% 買進比率墊底，且有 5 人給予賣出評級。