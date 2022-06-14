〈房產〉今年全台前4月住宅建照核發少8% 開工逆勢年增26%

內政部統計，2021 年核發住宅類建築物建造執照計 17 萬 465 戶、使用執照 10 萬 4872 戶，都是近 10 年新高，反應市場景氣暢旺，開發商卯足勁推案，不過今年前 4 月建照呈現衰退，年減 8%，但前 4 月開工數量卻較去年同期成長 26%，反映去年大量推案，今年已陸續開始動工興建。

房仲業者推估，依照此情勢發展，房市有機會挑戰 2020 年以來連續三年的年開工戶數達 13 萬戶的大量興建期。

信義房屋 (9940-TW) 不動產企研室專案經理曾敬德表示，過去兩年建照連續爆出 16 萬戶與 17 萬戶大量，一方面反映市場景氣相當暢旺，開發商有感銷售狀況順利積極推案，一方面是 2016、2017 景氣低迷時，市場供給量縮減，買氣也慢慢累積，等到景氣復甦買盤回流，開發商大舉買地推案。

至於 2021 年核發住宅類建築物建造執照計 17 萬 465 戶、使用執照 10 萬 4872 戶，都是近 10 年新高，不過 2021 年的申報開工 13 萬 822 戶，卻年減 2.6%，主要原因是一方面去年下半年建商買地推案熱絡，一方面可能也因為疫情與缺工影響，導致部分去年的預售案到今年才開工，因此統計顯示今年前四月的建照量少 8%，但住宅類建築開工 4.5 萬戶，卻年增 26%。

統計顯示，2021 年核發使用執照總樓地板面積以桃園市、新北市及台中市分別為 116 萬坪、108 萬坪及 105 萬坪居前三位，顯示這幾個區域在去年有最多的新大樓產品完工。2021 年開工部分，則以台中市 197 萬坪、桃園市 148 萬坪、台南市 125 萬坪居前三位。

曾敬德指出，許多開發商因為過去兩年造價大幅上揚，有些寧願選擇先開工，把成本確定下來後再銷售，尤其是小面積、巷弄狹窄的基地，受造價大幅上揚的影響最為劇烈，等待疫情較為穩定後，推案狀況應該會逐漸恢復活絡，另外，政府也預計將推出預售禁止換約，可能讓過去雙北以外大漲的市場，預售案銷售進一步降溫。



