小摩：解決煉油產能短缺才是治本 三解方助壓低燃料價格

摩根大通 (JP Morgan)(小摩) 認為，在煉油產能短缺等供應面問題獲得解決以前，燃料價格不會回落，並提出三種可能的長期解決方案。

小摩全球大宗商品研究分析師 Natasha Kaneva、Ted Hall 和 Prateek Kedia 表示，除了援引《國防生產法》，強制部分煉油廠重啟營運之外，拜登政府也可考慮讓即將在不久後關閉的煉油廠繼續運作，避免明年出現更嚴重的產能短缺。

下圖為因疫情、颶風以及環保等因素而關閉的煉油廠，資料顯示，這些煉油廠在關閉之後，平均重啟時間約為 6 至 12 個月。

(圖：MarketWatch)

此外，在拜登政府制裁俄羅斯進口能源以前，美國過去 2 年平均自俄羅斯進口超過 30 萬桶的真空製氣油 (vacuum gas oil, VGO)。VGO 是提高煉油廠汽油產能的中間原料。

小摩建議，拜登政府應尋求自俄羅斯以外的替代方案來提高煉油產能，例如轉由委內瑞拉進口。

小摩還稱，說服中國提高運輸燃料出口配額，也有望使美國的燃料供應增加 50 萬桶 / 日。中國目前是全球第二大煉油國，外界猜測，中國為了實現淨零碳排目標，有可能在 2025 年前完全取消運輸燃料出口。

即使拜登政府提出相關政策並採取行政措施，小摩認為，這只能夠暫時緩解​消費者的成本壓力，且有可能鼓勵更多美國民眾開車，屆時強勁的需求恐會將汽油價格推得更高。