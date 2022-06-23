美國煉油廠傳促白宮勿禁燃料出口 只會有反效果

在美國汽油價格高漲之際，知情人士透露，美國煉油廠將促拜登政府勿為此禁止燃料出口，聲稱如此只會有反效果。

路透報導，美國政府官員周四（23 日）將與煉油廠高層舉行會議，消息人士說，煉油廠將勸阻政府勿禁止燃料出口。此前白宮官員已向煉油廠暗示，政府考慮局部或全面禁止燃料出口，以壓低國內柴、汽油價格。

美國能源部長 Jennifer Granholm 周三表示，政府官員將問為何天然氣價格未隨油價下跌。當被問及該產業對潛在禁令的不安時，Granholm 說：「拜登不願放棄工具，但我們願傾聽」。

聯邦政府的數據顯示，美國是全球最大成品油出口國，最近每天出口產品的規模達到 600 萬桶，接近歷史紀錄，包括柴、汽油。

出口禁令可能會導致成品油暫時淹沒美國市場，降低價格，但煉油廠可能會因此減產。

煉油廠周四也準備向政府官員表示，出口禁令會激怒盟友，並導致減產，原因是煉油廠無法進入關鍵全球市場。

美國燃料和石化製造商協會（AFPM）發言人說：「局部或全面禁止石油產品出口，會產生與預期完全相反的效果——提高燃料價格，並導致額外煉油能力面臨風險——這將傷害我國在拉丁美洲和歐洲的盟友。」

墨西哥、加拿大及日本是美國成品油最大買家，最近幾周歐洲擴大採購，以彌俄羅斯供應減少。