去年美股400家企業IPO創紀錄 今年慘趴一地

美股 2021 年進行初次公開募股 (IPO) 的股票多數表現糟糕，但券商 Jefferies 認為，這其中的 13 檔股票值得再看一眼。

去年創下 400 家企業的 IPO 紀錄，但根據 Renaissance Capital 的數據，截至周三收盤，這 400 檔股票中僅 12% 現行股價高於當初 IPO 的價格。

在通膨、經濟衰退前景和廣泛市場波動下，股市表現低迷，令今年 IPO 市場大幅放緩。Jefferies 分析師 Randal Konik 報告寫道，新上市的股票繼續受到眾多不利因素衝擊，包括供應鏈問題、新冠肺炎疫情以及通貨膨脹。

Konik 最早 1 月時公布這 13 家 IPO 清單，主張消費者狀況健康，有利於這些業務的成長，5 個月過去後，消費者依舊強勁。雖然宏觀環境仍不明確，但 Konik 認為「該集團多次收縮，確保了投資者額外的興趣，也讓該名單上的股票出現有吸引力的切入點。」

他預期，自 2021 財年到 2023 財年，該團體營收成長年率平均 22%，而調整後的 EBITDA 同期成長年率 25%。

在 Konik 選擇的 13 隻股票中，僅有汽車零部件製造商 Holley (HLLY-US) 使用特殊目的收購公司 (SPAC) 方式上市，其於 12 家均以傳統 IPO 方式上市。

目前 Konik 對該名單上 12 家維持「買進」評級，唯專業烤架製造商 Traeger COOK (COOK-US) 的股票評級為「續抱」，且目標價遭 Konik 自 36 美元下調至 5 美元 (周四收在 4.91 美元)。近期，該名單上幾乎所有股票現行價格都低於 IPO 價格，唯除毛沙龍營運商 European Wax Center (EWCZ-US) 現行股價高於 IPO 時的 17 美元。周四該股收在 20.77 美元。

Konik 寫道，這 13 檔股票的商業模式和獲利能力保持不變，這些被挑選出來的公司擁有「龐大且不斷增長」的整體潛在市場 (TAM)，且每家企業都處於爭取市場份額的有利位置。

他以 European Wax 和洗車連鎖店 Mister Car Wash (MCW-US) 為例，這兩家企業目前在其產業的市佔率為個位數百分比，且以健康的速度成長。他維持對 European Wax 和 Mister Car Wash 的目標價，前者在 41 美元，後者為 32 美元。

根據其目標價，Konik 認為上漲空間最大的 5 檔股票為：

健身房運營商 F45 Training Holdings (FXLVUS) 主攻禧一代和 Z 世代消費者的時尚品牌 aka Brands Holding (AKA-US) 大碼女裝零售商 Torrid Holdings (CURV-US) 無衝突鑽石供應商 Brilliant Earth (BRLT-US) 爐具製造商 Solo Brands (DTC-US)

但 Konik 將 aka Brands 股票目標價自 22 美元下修至 15 美元 (該股周四收在 2.93 美元)；他維持 F45 的目標價在 25 美元、Torrid 維持在 14 美元、Brilliant Earth 在 16 美元，而 Solo 目標價在 15 美元。

全球最大的娛樂體育組織 Endeavour 集團 (EDR-US) 也進入了 Konik 的名單。該公司旗下資產包括 UFC 節目 (終極格鬥冠軍賽)、WME (體育與模特經紀公司) 和 IMG (體育、娛樂和媒體公司)。Konik 特別提到了在 160 多個國家 / 地區播出的 UFC，擁有約 6.25 億熱衷觀眾，其中 90% 熱衷觀眾年齡在 45 歲以下。該資產具有快速增長、強大的全球吸引力和觀眾分布，「UFC 是件大資產。」他對該股維持 41 美元的目標價。

名單上其他零售商包括設計和銷售家居用品的 Arhaus (ARHS-US)、銷售女裝、鞋子和配飾的 Lulu’s Fashion Lounge Holdings (LVLU-US)。Konik 預期這兩家在各自的市場上，所佔份額都將越來越多，他對這兩家目標價分別為 13 美元、26 美元。

Xponential Fitness (XPOF-US) 是另一家上榜的健身公司，Konik 看好該公司不斷擴點，維持目標價在 30 美元，周四收在 11.83 美元。

Konik 認為，汽車零件製造商 Holley 擁有大量未開發的整體潛在市場，2021 年營收 7 億美元，但他估計，美國汽車維修產業營收約莫 300 億美元至 400 億美元。他對該股維持 18 美元目標價。