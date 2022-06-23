巴菲特再度狂買西方石油 持股比例升至16.3%

多家外媒週三 (22 日) 報導，根據一份監管文件顯示，「股神」巴菲特掌管的波克夏海瑟威 (Berkshire Hathaway) 自上週五 (17 日) 以來持續加碼搶購西方石油，本週持股比例增至 16.3%。

在全球能源價格處於高檔之際，股神掌管的波克夏不斷加碼買進西方石油，自 6 月 17 日至 6 月 22 日間斥資 5.29 億美元持續加碼搶購西方石油，波克夏在 5 月份斥資 3.36 億美元增持該股，今年早些時候則是以 70 億美元搶買。

巴菲特再度狂買西方石油，持股比例增至 16.3% (圖片：AFP)

在完成交易之後，波克夏總持股數達 1.527 億股，占西方石油流通在外股票的比率達 16.3%，總值達 85.2 億美元。

波克夏目前是西方石油最大的股東，還擁有 8390 萬股西方石油股票選擇權，如果行使，其持股比例將超過 25%。

西方石油 (OXY-US) 週三下跌 3.63% 至每股 55.77 美元，自 5 月觸及年內高點以來跌幅已超過 21%，不過受惠於波克夏狂掃購買和烏俄戰爭後油價上漲，西方石油年初迄今漲幅高達 79.56%。

巴菲特今年第一季真實展現「別人恐懼我貪婪」的投資哲學，波克夏在 2022 年一改先前作法，在第一季花費 511 億美元狂掃美股，導致現金部位猛降至 1062.5 億美元。由於看好油價大漲帶動能源股前景，除了西方石油外，波克夏還增加 259 億美元的狂買雪佛龍 (CVX-US)。