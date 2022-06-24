〈能源盤後〉經濟衰退擔憂加劇 原油連跌2日 WTI收創逾6周低谷

隨著經濟衰退擔憂加劇，原油期貨價格周四 (22 日) 連續第二個交易日下跌，WTI 原油期貨價格創 6 周以上的最低收盤價。

能源商品價格

8 月交割的 WTI 原油期貨價格下跌 1.92 美元或 1.8%，收每桶 104.27 美元，為最近月 WTI 原油期貨價格自 5 月 10 日以來最低收盤價，前一日下跌 3%。

8 月交割的 Brent 原油期貨價格下跌 1.69 美元或 1.5%，收每桶 110.05 美元，為 5 月 18 日以來最低收盤價。

7 月交割的汽油期貨價格下跌 1.8%，收近每加侖 3.7656 美元。

7 月交割的熱燃油期貨價格下跌 1.5%，收每加侖 4.3379 美元。

7 月交割的天然氣期貨價格大跌 9% ，收每百萬 Btu 6.239 美元，為 4 月 6 日以來最低收盤價。

市場推動力

原油期貨價格自本月稍早登上 3 個月高點後不斷下跌，分析師將其歸因於美國聯準會 (Fed) 和其他國家央行積極打擊通膨，市場擔憂其對策恐引起經濟大幅放緩，削弱需求。

Fed 主席鮑爾 (Jerome Powell) 為期 2 日出席國會聽證會，主張美國經濟足夠強勁，可應對 Fed 收緊政策的衝擊，但他也承認，想實現所謂的軟著陸將是一大挑戰。

周四公布的數據勾勒出經濟衰退前景，顯示企業商務 6 月急劇放緩，S&P 美國製造業指數下降至 52.4，觸及 2 年低點。

瑞訊銀行高級市場分析師 Ipek Ozkardeskaya 表示，由於鮑爾指出經濟可能衰退，令周三原油價格下跌，「石油空頭下一個重要關卡是 100 美元水準。許多投資者不認為石油價格會跌破此水準，因為全球供應緊繃且需求旺盛。」

美國白宮周三呼籲國會暫停徵收聯邦汽油稅 3 個月，並敦促各州也暫時降低燃油稅。然而，分析師對該提案能否獲批准持懷疑態度，但若能實施，多少仍可提振需求並延長高油價時間。

SPI 資產管理公司執行合夥人 Stephen Innes 認為，暫停徵收聯邦汽油稅將有利於石油需求，但石油輸出國組織 (OPEC) 的產量配額和近期新冠病例激增所帶來的不明確性「越來越引人注目」。OPEC + 預計 6 月 30 日召開下一次會議。

供應報告

美國石油協會 (API) 周三晚間公布，上周 (6/17 止) 原油庫存增加 560 萬桶、汽油庫存增加 121.6 萬桶、蒸餾油庫存減少 165.6 萬桶。

另外，API 數據也顯示，上周俄克拉荷馬州庫欣交付中心的石油庫存減少了 39 萬桶。

美國能源資訊署 (EIA) 的石油供應報告原定周四發布，因周一假期而較往常延後一日，但 EIA 周三晚間表示，由於「系統問題」，本周預計發布的時油供應數據將再推遲發布，目前預計發布時間標示「待定」。

根據 S&P Global Commodity Insights 調查，分析師預期，上周 (6/17 止) 美國原油供應可能減少 370 萬桶，汽油供應增加 50 萬桶，以及蒸餾油供應增加 60 萬桶。

EIA 周四照常發布天然氣供應數據。上周美國國內天然氣供應量增加 740 億立方英呎，而全球商品洞察力調查 (S&P Global Commodity Insights) 的分析師平均預期，上周美國國內天然氣庫存增加 700 億立方英呎。

