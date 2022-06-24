〈紐約匯市〉PMI數據黯淡拖累歐元回落 美元小漲

經濟衰退前景使風險情緒惡化，美元指數周四 (23 日) 小幅上漲。歐元區疲軟的採購經理人指數 (PMI)，促使交易員降低對歐洲央行(ECB) 大幅升息的押注，拖累歐元走低，終止連續三天的漲勢。

紐約尾盤，追蹤美元兌六種主要貨幣的 ICE 美元指數 (DXY) 上漲 0.20%，報 104.41。

經濟數據方面，標普全球 (S&P Global) 公布美國 6 月綜合 PMI 自 5 月的 53.6 降至 51.2，雖仍處擴張區間，但綜合訂單指數已跌破 50 的景氣分水線，是 2020 年 7 月以來首度陷入萎縮。另外，美國上周初領失業金人數下滑至 22.9 萬，在經濟浮現放緩跡象之際，勞動力市場依舊吃緊。

聯準會 (Fed) 主席鮑爾 (Jerome Powell) 周三 (22 日) 坦承大幅升息恐引發美國經濟衰退，軟著陸具有挑戰性，且周四再度重申無條件對抗通膨的立場，在鮑爾言論打壓市場情緒後，歐元走軟連帶使美元脫離稍早低位。

凱投宏觀 (Capital Economics) 經濟學家 Jonathan Petersen 預期，在推動美元走強方面，全球性因素將變得越來越重要。

歐元兌美元匯率貶 0.40% 至 1.0521 美元，其稍早一度跌破關鍵的 1.05 美元水平，為本周第三度。

標普全球公布歐元區 6 月製造業 PMI 跌至近 2 年低點，顯示高物價導致製成品需求顯著下滑，綜合 PMI 則自 5 月的 54.8 跌至 51.9。此外，德國和法國 PMI 數據雙雙弱於預期，促使交易員降低歐洲央行 (ECB) 的大幅升息押注。

資深外匯策略師 Mazen Issa 表示：「製造業和服務業 PMI 的比率往往是順周期貨幣的晴雨表，相較於美國，歐元區的比率已大幅下滑，這種動態通常會和美元的彈性保持一致，並隨著經濟衰退擔憂加劇而獲得強化。」

PMI 數據公布後，貨幣市場消化了 ECB 在 7 月升息約 30 個基點的預期，低於本週稍早的 34 個基點，交易員並將 ECB 在年底前的升息幅度預期，自周一的 176 個基點調降至 161 個基點。

日圓自本周稍早的 24 年新低反彈，兌美元匯率漲 0.90% 至 134.92 日圓兌 1 美元。

衰退擔憂重振美元避險需求，澳幣兌美元跌 0.50% 至 0.6889 美元，盤中創逾一周新低。

截至台灣時間周五 (24 日) 約 6:00 價格：